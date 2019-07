Migranter som holdes ved et senter i El Paso i Texas, har blitt utsatt for psykologisk krigføring og tvunget til å drikke fra toalettskåla da springen ble ødelagt, ifølge det demokratiske kongressmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez.

Ocasio-Cortez besøkte denne uka to migrantsentre i Texas.

– Dette har vært sjokkerende så langt, skrev hun på Twitter etter omvisningen i El Paso.

Hun skreiv videre at flere av kvinnene på senteret sa de ikke hadde dusjet på over to uker, og at de først fikk gjort det da besøket fra politikerne kom på plass. En tjenesteperson i grensepolitiet ønsket ikke å kommentere påstandene, ifølge The New York Times.

Neste stopp for Ocasio-Cortez og flere andre demokratiske politikere var et migrantsenter i Clint, en halvtimes tid unna El Paso.

Now I’m on my way to Clint, where the Trump admin was denying children toothpaste and soap.



This has been horrifying so far. It is hard to understate the enormity of the problem. We’re talking systemic cruelty w/ a dehumanizing culture that treats them like animals. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 1. juli 2019

Uholdbare forhold

Politikerne hadde organisert omvisningene etter at det forrige uke ble avslørt at migrantbarn har levd under uholdbare forhold i Clint.

Etter at advokater som besøkte det overfylte mottaket fortalte om situasjonen, ble nesten 250 barn hentet ut.

– Det var lus der og et utbrudd av influensa. Barna blir holdt i isolasjon, uten tilsyn fra voksne. De er svært syke og lå på gulvet på matter, fortalte professor Warren Binford ved Williamette University i Oregon, ifølge NTB.

Amerikanske myndigheter erkjente at forholdene ved mottaket ikke var gode nok, og opplyste at barna ble flyttet til mer egnede steder. Få dager seinere var imidlertid rundt 100 av dem tilbake ved mottaket.

Kongressmedlem Veronica Escobar var en av flere som møtte pressen etter mottaksbesøkene. Foto: Luke Montavon/NTB scanpix

– Det føles som et fengsel. Og de behandler dem som om de er i fengsel, sa Joseph P. Kennedy III, som representerer Massachusetts, etter omvisningene i El Paso og Clint.

– Hele systemet er ødelagt. De fortjener bedre enn dette, og landet vårt fortjener bedre enn dette, fortsatte han.

Flere ankomster

Forrige uke ble mange sjokkert av bildet av Óscar Alberto Martínez Ramírez og datteren Valeria, som døde da de forsøkte å krysse Rio Grande og ta seg inn i USA.

Bildet av de to ved elvebredden, i tillegg til avsløringene fra Texas, har ført til stadig mer oppmerksomhet om USAs migrasjonspolitikk.

Hvert år prøver titalls tusen migranter å ta seg inn i USA, her prøver en gruppe å krysse Rio Bravo. Foto: Jose Luis Gonzales/NTB scanpix

Grensepolitiet klager på for få ressurser i møte med de mange migrantene som forsøker å ta seg inn i USA. I mai ble over 130.000 migranter anholdt eller pågrepet på grensa mot Mexico, ifølge amerikanske tall. Det er det høyeste tallet for en enkeltmåned på over ti år.

President Donald Trump har gjentatte ganger lovet å bygge en grensemur mot Mexico, i tillegg til å slå hardt ned på personer som forsøker å ta seg ulovlig over den sørlige grensa.

Amnesty-kritikk

Situasjonen for migranter blir enda vanskeligere ettersom USA, hjulpet av Mexico, har gått ut mot flere menneskerettsarbeidere ved grensa, ifølge Amnesty International.

I går skreiv Dagsavisen om en ny rapport fra organisasjonen, der de blant annet hevder at menneskerettsforkjempere ved grensa utsettes for politisk motivert trakassering, begått av amerikanske myndigheter.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge sa at han ikke tror bildet av de to døde migrantene vil endre amerikansk migrasjonspolitikk, i det minste ikke på kort sikt.

Det er først hvis Trump frykter for gjenvalg at noe kan skje, mente Egenæs.

Trump-tilhengere hadde også møtt opp i El Paso. Foto: Luke Montavon/NTB scanpix

Flere Trump-tilhengere hadde møtt opp i El Paso mandag. Med seg hadde de plakater med oppfordringer om gjenvalg for presidenten, men også oppfordringer om strengere grensesikkerhet og deportering av migranter. Mens de demokratiske politikerne snakket med pressen, skal flere av de oppmøtte motdemonstrantene ha kommet med rasistiske tilrop, ifølge The New York Times.

Vitset om dødsfall

Samme dag som de folkevalgte besøkte Texas, avslørte nonprofit nettsida ProReublica at grensevakter har en hemmelig Facebook-gruppe.

Vitsing med migrantdødsfall og deling av sexistiske bilder av blant andre Ocasio-Cortez er noen av innleggene nettsida har fått tilgang på.

Også mandagens omvisning er nevnt, blant annet oppfordrer en bruker noen til å kaste en burrito på kongressmedlemmer med latinamerikansk opphav.

USAs grensevakt (CBP) har fordømt Facebook-gruppa, og har sagt at det er mulig at flere av deres ansatte kan være medlemmer av den.

USA og migrasjon

* En føderal «vaktbikkje» advarte i mai at mottaket i El Paso var «farlig» overfylt.

* Et tilsyn fra sikkerhetsdepartementet (DHS) avslørte at over halvparten av de 756 migrantene som ble holdt i El Paso, måtte oppholde seg utendørs, ifølge dokumenter nett­­sida MuckRock har fått innsyn i.

* Inne var cellene full­pakket fem ganger over hva de hadde kapasitet for.

* Situasjonen representerer en «akutt og stadig forverret krise», skrev myndighetene i et svarbrev etter tilsynet.

* Årlig forsøker flere titalls tusen migranter å ta seg inn i USA. I mai ble flere migranter pågrepet eller anholdt på grensa enn i samme måned på over ti år.

* Amerikanske myndigheter har fått krass kritikk for å skille migrantbarn fra familiene sine. Barna plasseres i internerings- og mottakssentre, og ved flere av stedene er det dokumentert helsefarlige forhold.

(Kilder: Reuters, the New York Times)