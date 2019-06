De døde i forsøket på å komme seg til USA, Óscar Alberto Martínez Ramírez og datteren Valeria på nesten to år. I Rio Grande, elva som skiller USA og Mexico, druknet de to. Bildet av dem sto først på trykk i den mexicanske avisen La Jornada, men har siden gått verden rundt.

– Han krysset først med den lille jenta og lot henne være på den amerikanske siden. Så vendte han tilbake for å hente kona, men jenta gikk ut i vannet igjen etter ham. Da han prøvde å redde henne, tok strømmen begge to, forteller journalist Julia Le Duc i La Jornada til The Guardian.

Alan Kurdi

Den lille familien fra El Salvador hadde vært i Mexico i to måneder, men da de skjønte at det ville ta lang tid før de i det hele tatt fikk satt i gang asylprosessen, bestemte de seg for å krysse.

Med datterens arm rundt faren under T-skjorta hans ligger de to døde ved elvebredden. Likhetene med et annet lignende bilde er slående. Bildet av en liten gutt på en strand i Tyrkia gikk verden rundt i september 2015. Det skulle vise seg å være tre år gamle Alan Kurdi, en syrisk gutt med kurdisk bakgrunn. Etter å ha flyktet fra IS i Syria hadde familien flyktet til Tyrkia. Etter å ha prøvd å ta med familien til den greske øya Kos to ganger, prøvde Kurdis far en tredje gang i 2015. Dette var midt i flyktningkrisen som preget Europa høsten 2015, og skapte bred debatt.

Saken fortsetter under bildet.

Bildet av tre år gamle Alan Kurdi på en strand i Tyrkia ble et symbol i flyktningkrisen i 2015. Foto: NTB scanpix

– Trump ansvarlig

Bildet fra Rio Grande har igjen satt fart på migrantdebatten i USA, som også er en sentral del av debatten foran neste presidentvalg.

– Dette er konsekvensen av Donald Trumps umenneskelige og umoralske immigrasjonspolitikk, tvitret senator Cory Booker, som en av de mange kandidatene til å bli demokratisk presidentkandidat.

Saken fortsetter under bildet.

Cory Booker. Foto: NTB scanpix

– En skamplett på vår moralske samvittighet, sier Kamala Harris, en annen demokratisk kandidat, ifølge CNN.

– Trump er ansvarlig for disse dødsfallene, sier kandidat Beto O’Rourke.

President Trump hadde ikke kommentert saken konkret i går ettermiddag, men tvitret om grensen i går:

– Dessverre vil ikke Demokratene i Kongressen gjøre noe med grensesikkerhet. De vil ha åpne grenser, som betyr kriminalitet. Men vi får det gjort, inkludert å bygge muren. Flere mennesker enn noen gang kommer fordi USAs økonomi er så bra, den beste i historien, skrev han på Twitter.

Saken fortsetter under bildet.

President Donald Trump. Foto: NTB scanpix

Advarer

Mange velger å ta den farlige og ulovlige veien inn mot USA i desperasjon. Nylig ble en kvinne, to babyer og et småbarn funnet døde av hete idet de forsøkte å komme seg til USA.

Både lang ventetid og at mange blir avvist bidrar til at mange tar i bruk farlige og ulovlige metoder for å komme inn i USA, ifølge en rapport fra det amerikanske innenriksdepartementet, melder CNN.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador advarer sterkt mot å prøve å krysse grensen.

– Folk mister livet i ørkenen eller idet de krysser Rio Grande, vi har alltid fordømt det og vi liker det ikke, sier han, ifølge BBC.

Avtale

Mexicos president er selv under sterkt press fra president Trump om å stanse migrantene ved grensen.

USAs president Donald Trump truet nylig med å innføre økt toll på mexicanske varer hvis ikke landet gjorde mer for å hindre migranter å ta seg ulovlig over grensen til USA. Etter dialog kom USA og Mexico fram til en avtale nå i juni om at Mexico blant annet skal sende 6.000 soldater fra nasjonalgarden til grensen i sør.

I tillegg til utplasseringen av soldater har Mexico blant annet forpliktet seg til økt innsats for å bekjempe menneskesmuglere og nettverkene deres.

El Salvador utenriksminister, Alexandra Hill, ber innstendig om at borgerne blir i landet, og sier regjeringen jobber med å forsøke å bedre den økonomiske situasjonen som gjør at mange drar.

– Jeg ber dere, alle familier, foreldre, ikke ta risikoen.

