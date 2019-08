Juncker: Storbritannia har skylden hvis landet går ut av EU uten avtale

Han snakket tirsdag med britenes statsminister Boris Johnson på telefon. I samtalen sa Juncker at EU forsøker å unngå en brexit uten avtale, men at unionen er fullt ut forberedt hvis dette likevel skjer.

I tillegg gjentok Juncker at EU er svært opptatt av å ivareta Irlands interesser, ifølge EU-kommisjonen. Spørsmålet om grensa mellom Irland og Nord-Irland er et av de vanskeligste i brexit-striden.

Juncker avbrøt ferien for halvannen uke av helsemessige årsaker. Han måtte dermed stå over G7-toppmøtet i helgen, men var tilbake på jobb tirsdag.

Onsdag kommer Johnsons Europa-rådgiver og brexitforhandler David Frost til Brussel. Planen for besøket er ikke ferdig ennå, men det er klart at han skal møte representanter for EUs brexitarbeidsgruppe.

