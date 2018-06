Verden

– Samfunnet er klart for å gjøre om på økonomisk og sosial rettferdighet. Det er det jeg prøver å få til, sier Alexandria Ocasio-Cortez til nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Tirsdag ble det kjent at 28-åringen, som ikke har erfaring som folkevalgt fra før, hadde slått knockout på den erfarne kongressmannen Joseph Crowley (56) i delstaten New York. Hele femten prosentpoeng skilte de to i kampen om å bli Demokratenes representant.

Les også: - Trump har utløst en aktivisme vi ikke har sett siden 1960-tallet

Lokal forankring

Crowley har sittet i Kongressen siden 2004. Da var Ocazio-Cortez bare tenåring. Han var spådd en enkel seier, og ble regnet som en av Demokratenes heteste kandidater som såkalt House speaker dersom Demokratene vinner tilbake kontrollen over Kongressen i neste valg. Posisjonen som speaker, det vil si ordføreren i representantenes hus, medfører mye makt. Speakeren er blant annet nummer to i rekken til å overta presidentembedet, etter visepresidenten, om noe skulle skje presidenten.

Les også: FN advarer om ekstrem fattigdom i USA

Etter seieren fortalte Alexandria Ocasio-Cortez nyhetsbyrået AP at hun ikke hadde nok penger til å gjennomføre meningsmålinger, men at hun hadde hatt det på følelsen an budskapet hennes nådde fram. Crowley brukte ifølge AP 18 ganger mer penger enn henne på valgkampen.

– Jeg bor her. Ble organisert her. Har kjent på hvor lite tilstede den sittende kandidaten er, sa Ocasio-Cortez.

Grasrot mot penger

I valgkampvideoen sin (se nederst) viser hun tydelig tilknytning til lokalsamfunnet.

– Du kan ikke vinne over mye penger med enda mer penger. Du må vinne på helt andre vis, sa hun til politikknettstedet The Intercept før valget.

I stedet for penger hadde hun grasrota med seg. Ocazio-Cortez hadde blant annet uttalt støtte fra flere av de mest venstreorienterte grupperingene innen det demokratiske partiet, inkludert MoveOn. Dessuten skuespilleren Cynthia Nixon, som stiller til valg som guvernør i delstaten. Ocasio-Cortez jobbet for Bernie Sanders kandidatur i forrige presidentvalg.

Les også: Trump har fått kvinnene til å mobilisere politisk

Radikal politikk

Alexandra Ocasio-Cortez ønsker blant annet en mye mer inkluderende helsepolitikk, gratis høyere utdanning, større jobbsikkerhet, og en mer human flyktning- og innvandringspolitikk. Faktisk vil hun legge ned hele immigrasjons- og tolletaten som i dag viser bort flyktninger ved USAs grenser. Før valget reiste hun til Texas for å protestere mot Trump-administrasjonens rå separasjon av flyktningforeldre og deres barn ved grensa til Mexico.

Les også: Trump må gjenforene foreldre og barn. Men noen plan har han ikke

– Et sjokk

«Dette betyr at den radikale velgerskaren er fired up, at de møter til valg, og at man tar stor politisk risiko om man ignorerer dem» skriver The New York Times i sin kommentar om det de kaller et «sjokk for det politiske systemet». «Hun er et vitalt tegn på vaktskifte», skriver de videre, og legger til at selv om flertallet i valgdistriktet hun representerer, i bydelene Queens og the Bronx, tilhører etniske minoriteter, så har de alltid blitt representert av politikere fra majoriteten. Crowley er en hvit, heterofil, relativt velstående mann. Ocasio-Cortez har mor fra Puerto Rico, og mistet faren som 18-åring.

Les også: Hvorfor velger folk å dra fra hjemlandet for å prøve lykken i USA? (DA+)

Trump tvitrer

President Trump fikk også med seg at Crowley hadde gått på et sviende nederlag.

– Wow! Storhateren kongressmann Joe Crowley, som mange trodde ville ta Nancy Pelosis plass, TAPTE nettopp primærvalget. Med andre ord, han er ute! Det er noe stort ingen så komme. Kanskje han burde vært hyggeligere, mer respektfull, overfor presidenten sin! tvitret han.

Ocasio-Cortez' motkandidat i kampen om kongressetet er republikaneren Anthony Pappas. Men demokratene pleier å vinne delstaten New York.

Les også: EU: – Donald Trump er farlig for Europa

Se Alexandria Ocasio-Cortez' valgkampvideo her: