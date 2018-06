Verden

I en ny rapport fra FN, omtalt i avisen The Guardian, advarer spesialutsending Philip Alston om at millioner av amerikanere ikke vil ha tilgang til helsetjenester og nok mat, på grunn av en voldsom nedbygging av velferdsprogrammer. Alston gir president Donald Trumps politikk mye av skylden for at så mange amerikanere som lever i dyp fattigdom ikke har tilgang til helt nødvendige velferdstjenester som helsetilbud og nok mat. Rapporten skal legges fram for FN i Geneve i løpet av juni.

– Politikken som er ført det siste året, ser ut til å være bevisst utformet for å fjerne grunnleggende tjenester fra de aller fattigste, sier Philip Alston til The Guardian.

Philip Alston er FNs spesialutsending for ekstrem fattigdom og menneskerettigheter. Ifølge Alston, styrer president Donald Trump landet i en «dramatisk endret regning», som belønner de rike, mens de fattige blir straffet ved ikke å få tilgang til helt grunnleggende nødvendigheter.

Alston trekker særlig fram den store barnefattigdommen, og sier den amerikanske drømmen «er i ferd med å bli en illusjon».

* Over 13 millioner barn lever i fattigdom, det er 18 prosent av alle amerikanske barn.

* Over en av fem barn er hjemløse

* Barnedødligheten i USA er nesten 50 prosent høyere en i andre vestlige land, med 5,8 døde per 1000 fødsler. I Norge er tallet 2,5.

«Nærmer seg grusomhet»

«De systematiske angrepene mot Amerikas velferdsprogrammer undergraver sikkerhetsnettet for dem som ikke klarer seg på egen hånd. Når du begynner å fjerne alle statlige forpliktelser nærmer du deg raskt grusomhet», sier Alston, som bruker uvanlig sterke ord i sin kritikk av dagens USA.

USA har høyere økonomisk ulikhet enn noen andre vestlige land, og Trump tok over et land med store fattigdomsproblemer.

Finanskrisen fra 2008 rammet millioner av amerikanere. Ti år etter den dype økonomiske krisen, er det de aller rikeste som har fått brorparten av den økonomiske veksten. De økonomiske skillelinjene følger også etnisitet: For hver dollar en svart familie har i formue, har en hvit familie 13 dollar.

Millioner i fattigdom

Over 43 millioner amerikanere lever i fattigdom, ifølge offisielle tall. Fattigdomsgrensa amerikanske myndigheter operer med, er en inntekt på 12.140 dollar i året for enkeltpersoner, og 25.000 dollar for en familie på fire. Det kvalifiserer som regel til helt eller delvis tilgang til offentlig helsehjelp gjennom Medicaid. Men mange faller utenfor.

Donald Trump og republikanerne, som har flertall i begge hus i Kongressen, vedtok omfattende skattekutt i fjor til en prislapp på 1500 milliarder dollar over en tiårsperiode. Skatteletten gir mest til USAs rikeste, og FN advarer om at den vil øke ulikheten ytterligere. Samtidig går forventet levealder i USA nå ned for andre året på rad.