Verden

Dersom barna er yngre enn fem år, må de bli gjenforent innen 14 dager, heter det i ordren fra dommer Dana Sabraw.

Over 2.300 barn av voksne som hadde tatt seg ulovlig inn i USA siden april i år, ble skilt fra familiene sine og satt i egne interneringsleirer før president Donald Trump, etter massiv kritikk både nasjonalt og internasjonalt, undertegnet en ordre forrige uke som stanser praksisen.

Amerikanske myndigheter har fortsatt 2.053 barn i sin varetekt, som følge av at de er blitt tvangsskilt fra foreldrene sine.

Ifølge Juan Sanchez, sjef for Southwest Key Programs – en organisasjon som hjelper mindreårige migranter i USA, kan det imidlertid ta lang tid å gjenforene familiene. Han viser til at amerikanske myndigheter ikke har noen planer på plass for å få fortgang på prosessen.

– Det kan ta dager. En måned, to måneder, seks måneder eller til og med ni, sier Sanchez. (NTB)