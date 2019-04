– Gjenoppbygging av Notre-Dame kan ta flere tiår

– Av tv-bildene ser det ut til at det ikke vil ta år, men tiår før alt er bygget opp igjen slik det var, sier Peter Füssenich til nyhetsbyrået DPA.

Han mener at å gi noe nærmere anslag på hva gjenoppbygningen vil koste og hvor lang tid det vil ta, er som å se i en krystallkule.

Füssenich mener imidlertid at de neste dagene vil bli avgjørende siden steinkonstruksjonen under det nedbrente taket nå er gjennomvåt av vannet brannmannskapene brukte under slokkingen.

– Dette har ført til en mangedobling av vekten til de bueformede takene. De neste dagene vil vi se om de tåler vekten, sier sjefarkitekten.

Flammene mandag slukte taket i katedralens ikoniske treramme, som er mer enn 100 meter lang og kalles «skogen». Kölnerdomen har i motsetning til Notre-Dame-katedralen en takkonstruksjon i stål, og taket brenner dermed ikke like godt.

Katedralen i Köln, som ble påbegynt i 1248 og ferdigstilt i 1880, ble bombet under andre verdenskrig og gjenåpnet i 1956.

