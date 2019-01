Fire kvinner dømt for å sette ut vann og mat til migranter

En føderal dommer har i følge The Guardian dømt fire kvinnelige aktivister for å ha tatt seg inn på et beskyttet naturreservat i bil og satt ut mat og vann til migranter uten tillatelse.

Dommer Bernardo Velascos beslutning fredag er første dom mot humanitære hjelpere i USA på ti år.

Les også: Luksusbransjen tror hasj blir like vanlig som et glass god vin

No More Deaths

De fire dømte Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse og Zaachila Orozco-McCormick er frivillige aktivister for organisasjonen No More Deaths, og sa i en uttalelse at de har skaffet livsnødvendig hjelp til migranter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

127 døde

I fjor ble det funnet 127 døde migranter i Arizonaørkenen.

Kvinnene risikerer 500 dollar i bot og opptil 6 måneder i fengsel. Noen dato for straffeutmålingen er foreløpig ikke satt.

Les også: Frykter for sikkerheten til sin familie etter trusler, vitner likevel mot Donald Trump