Luksusbransjen tror hasj blir like vanlig som et glass god vin

Nylig ble de to amerikanske cannabisentrpenørene Mario Sherbinski og Clement Kwan invitert til VOICES, et årlig event for mote- og luksusbransjen i regi av nettmagasinet Business of Fashion, for å snakke om det globale økonomiske potensialet i marihuana som merkevare.

– Jeg er her for å bære fanen, sa Sherbinski da han og kollega Clement Kwan, grunnleggeren av den luksuriøse cannabismerkevaren Beboe, entret podiet i Oxfordshire.

Cannabismerker

Mario Sherbinski er mannen bak av Sherbinskis – en av verdens raskest voksende cannabismerkevarer. Og Kwans Beboe regnes som A-kjendisene i Hollywoods favorittprodukt. Kwan, som har lang erfaring fra motebransjen, har superstjerner som Orlando Bloom, Sharon Stone og Justin Theroux på kundelisten.

Han vet at mange som har lyst til å kjøpe marihuana vegrer seg fordi produktet sliter med et imageproblem og mange av utsalgsstedene i California fortsatt ser ut som lurvete freaker-buler.

Man kan derfor se for seg at det i framtiden vil være mulig å kjøpe for eksempel hasj og brukerutstyr, som piper, med store logoer fra merker som Gucci og Louis Vuitton.

Flaske vin

«Du vet når du blir invitert i middagsselskap og tar med en flaske vin? Det er dit vi vil med vårt produkt» uttalte han tidligere i et intervju med New York Times.

Invitasjonen til Business og Fashions årlige samling indikerer at luksusbransjen er klare for å ta marihuana-bransjen på alvor. California legaliserte rekreasjonsbruk av marihuana i 2016, Canada i 2018. Og salgstallene peker en vei; oppover.

En forventet omsetning i statene i USA som har legalisert ligger i år i følge Fox News på:

831 millioner dollar i Washington State

617 millioner i Colorado

122 millioner dollar i Oregon

Og en milliard dollar i California

En dollar er snaut 10 norske kroner. Dermed nærmer California seg 10 milliarder norske kroner i forventet omsetning i 2019.

Luksusklassen

De to cannabisgründerne fortalte hele sin historie fra oppstart til framtidig økonomiske potensiale for cannabismerkevarer i luksusklassen. I tillegg til egne respektive cannabismerkevarer har Kwan og Sherbinski også slått seg sammen for å produsere et nytt high end-produkt for Kwans Beboe, et marihuanaprodukt som allerede omtales av New York Times som «marihuanaens Hermès».

Allerede er flere kjendiser som Snoop Dogg tungt inne som investorer i cannabisbransjen og har blant annet sitt navn på brukerutstyr fra produsenten Grenco Science.

