Assange vil bestride utlevering til USA

Hans forsvarer Jennifer Robinson og WikiLeaks-redaktør Kristinn Hrafnsson møtte pressen etter et rettsmøte i London torsdag ettermiddag.

– Dette skaper en farlig presedens, sa Robinson.

– Alle som ønsker en fri presse burde tenke over hva denne saken fører til, sa redaktøren.

– Hvis de utleverer en journalist til USA, da er ingen journalister trygge, la han til.

Assange er siktet både av Storbritannia og USA og møtte torsdag i retten.

Han ble i London Magistrates' Court funnet skyldig i å ha brutt betingelsene for kausjon i 2012. Han risikerer tolv års fengsel.

Han søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i 2012 som følge av at britisk høyesterett fastslo at han kunne utleveres til Sverige hvor han var mistenkt for seksuelle overgrep mot to kvinner.

Han er også siktet i USA for å ha hjulpet til med forsøk på å hacke datamaskiner som tilhørte det amerikanske forsvarsdepartementet. USA har dermed begjært han utlevert.

Denne begjæringen skal behandles i en annen britisk domstol ved en senere anledning.

Assange ble pågrepet av britisk politi i Ecuadors ambassade i London torsdag.

Det skjedde etter at Ecuador opphevet Assanges politiske asyl. De har også trukket tilbake hans ecuadorianske statsborgerskap.