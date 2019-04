– Julian Assange (47) er pågrepet av tjenestemenn i Ecuadors ambassade på bakgrunn av en arrestordre fra Westminster Magistrates' Court utstedt 29. juni 2012, heter det i en uttalelse fra politiet i London.

Litt senere torsdag opplyste politiet at også en utleveringsbegjæring fra USA ligger bak pågripelsen.

Assange holdes nå i forvaring ved en politistasjon sentralt i den britiske hovedstaden og skal framstilles for retten så snart det er mulig, opplyser politiet.

Meldingen om pågripelsen kom like etter at Ecuadors presidentkontor opplyste at landet trekker tilbake beskyttelsen av Assange, som har oppholdt seg i landets ambassade i London siden 2012.

President Lenín Moreno sier Assange ikke skal utleveres til et tredjeland der han kan risikere «tortur eller dødsstraff». Britiske myndigheter har gitt ham garantier om å overholde løftet, sier han.

Invitert inn

Ecuadors ambassadør i London inviterte britisk politi inn i bygningen for å pågripe Assange, noe som bekreftes både av politiet i den britiske hovedstaden og WikiLeaks.

Ecuador har avsluttet Assanges politiske asyl på ulovlig vis og i strid med folkeretten, hevder WikiLeaks på Twitter.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt takker ecuadorianske myndigheter og landets president Lenín Moreno for samarbeidet i forkant av pågripelsen.

– Julian Assange er ingen helt, og ingen står over loven. Han har skjult seg fra sannheten i årevis, skriver Hunt på Twitter.

President-beskyldninger

Moreno sier i en tale som er lagt ut på Twitter at Ecuador har fulgt internasjonale lover og opprettholdt menneskerettighetene, og hevder Assange gjentatte ganger har krenket disse.

– I seks år og ti måneder har det ecuadorianske folket beskyttet herr Assanges menneskerettigheter. De har sørget for hans daglige behov i ambassaden i London. Da jeg ble president i Ecuador, arvet jeg denne situasjonen, sier han videre.

Tidligere president Rafael Correa, som innvilget Assange asyl i 2012, kaller Moreno «forræder».

– Den største forræderen i ecuadoriansk og latinamerikansk historie. Moreno er en korrupt mann. Det han har gjort, er en kriminell handling som menneskeheten aldri vil glemme, skriver Correa på Twitter.

Anklager

Moreno anklager Assange for å ha mottatt besøk i ambassaden fra omstridte organisasjoner og sier at han fremdeles er knyttet til WikiLeaks og dermed skal være involvert i internasjonale saker.

Assange skal, ifølge Moreno, ha installert ulovlig elektronisk utstyr og blokkert sikkerhetskameraer i ambassaden. Han hevder også at Assange skal ha hatt kontakt med personer via en mobiltelefon. Ambassaden har tidligere beordret Assange til å ivareta hygienen bedre, betale for opphold i ambassaden og til å passe bedre på katten sin, James.

Assange selv har anklaget ambassaden for å isolere ham og stenge internettilgangen hans. Assange gikk i fjor til sak mot Ecuador for brudd på «grunnleggende rettigheter».

Seksuelle overgrep

Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som har publisert hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. I 2016 spredte WikiLeaks eposter stjålet fra Demokratene under den amerikanske valgkampen.

I november 2010 ble han etterlyst av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon.

I 2012 søkte han tilflukt i Ecuadors ambassade i London. Der ble han kort tid etter innvilget politisk asyl. Fem år senere fikk han ecuadoriansk statsborgerskap.

Assange har fryktet utlevering til Sverige og derfra videre til USA, noe som var hans begrunnelse for å søke tilflukt i ambassaden.

Følger Assange-utviklingen

Statsadvokat Ingrid Isgren hos den svenske påtalemyndigheten sier etter torsdagens pågripelse at det er for tidlig å ta stilling til saken.

– Dette er nytt for oss også, så vi har ikke kunnet ta stilling til de opplysningene som nå foreligger. Vi vet heller ikke hvorfor han er pågrepet. Vi følger utviklingen, skriver hun i en pressemelding.

Advokat Elisabeth Massi Fritz, som representerer den ene av de to svenske kvinnene, sier de vil be svensk påtalemyndighet om å gjenåpne etterforskningen. Hun ønsker at Assange blir utlevert til Sverige.

– Vi vil gjøre alt i vår makt for å få påtalemyndigheten til å gjenåpne den svenske etterforskningen slik at Assange kan bli utlevert til Sverige og straffeforfølges for voldtekt. Så lenge saken ikke er foreldet, har min klient håp om erstatning, sier hun til AFP.

Daværende påtaleleder Marianne Ny besluttet i mai 2017 å avslutte etterforskningen. Assange var utilgjengelig så lenge han var i Ecuadors ambassade og det var umulig å fortsette etterforskningen, uttalte hun. Hun sa imidlertid at saken ville bli gjenopptatt hvis Assange skulle bli tilgjengelig igjen.

Frykter utlevering

Advokat Per E. Samuelson, som representerer Julian Assange i Sverige, frykter at hans klient vil bli utlevert til USA.

– Han er redd for at USA i hemmelighet har søkt om å få ham utlevert dit. Der risikerer han jo en svært lang fengselsstraff, sier Samuelson.

Samuelson regner med at USA i løpet av timer eller dager vil legge fram detaljer om en hemmelig tiltale som han mener er utarbeidet av påtalemyndigheten i landet.

– Jeg har sammen med de britiske og amerikanske advokatene lest de offisielle opplysningene som er kommet ut. Her og der har det lekket informasjon om at det pågår en rettsprosess mot ham, sier han.

Det handler både om eldre lovbrudd og om hendelsene under den amerikanske valgkampen i 2016, da eposter stjålet fra Demokratene ble spredt av WikiLeaks.

– Jeg har lest uttalelser fra justisministeren, FBI-sjefen og CIA-sjefen som klart og tydelig viser at de er ute etter ham. Dette er ingen lek, sier Samuelson.