På sandete stier

Barbeint, med sokker og joggesko i hånden, går jeg bortover den kilometerlange stranden. Med ujevne mellomrom skyller hvitt bølgeskum bort støv fra anklene, og i den myke sanden setter føttene mine spor som viskes ut hver gang bølgene slår inn over stranden. For noen minutter siden gikk jeg langs et loddrett stup og så rett ned i et opprørt og frådende hav.

Det føltes som om det ristet i grunnen hver gang de enorme dønningene dundret inn mot det forrevne og istykkerslåtte landskapet. Litt tidligere på dagen hadde vi spist «Pastel de Nata» og tråkket gjennom brosteinsgatene det som lett kunne framstå som inspirasjonskilden til «Kardemomme by».

Kontrastene er store langs Alentejo-kysten i Portugal, og langs turruta «Fishermans Trail» er det kort mellom gylne, innbydende strender, trivelige kystsamfunn og ville, ugjestmilde sjøklipper.

Forblåste strender og stupbratte klipper: Hva med å legge ut på tur til en sti som er kåret til en av verdens fineste kystvandringer? ( Matti Bernitz)

Les også: Vil du dra langt i ferien? Da peker ett reisemål seg ut i 2025 (+)

En av verdens fineste

«Rota Vicentina» er et nettverk av 750 kilometer med stier i det sørvestlige hjørnet av Portugal. Flerdagsruta «Fishermans Trail» er den mest populære, og stien er kåret til en av verdens aller fineste kystvandringer av det anerkjente reisemagasinet Condé Nast Traveler.

Ruta, som følger de lokale fiskernes gamle stier og snarveier, består av totalt 13 etapper med 230 kilometer merket sti. Det er de færreste som går hele ruta, og de aller fleste nøyer seg med de åtti kilometerne mellom kystlandsbyene Porto Covo i nord til Odeceixe i sør.

– Rota Vicentina ble opprettet for å nå en annen type turister enn de som bare ville være på stranden. Vi ville få besøkende til å komme hit i det som før var lavsesongen vår, forteller Marta Cabral, leder i organisasjonen som utvikler Rota Vicentina-stiene.

---

Rota Vicentina er et nettverk av merkede turstier langs Alentejo-kysten i Portugal. Flere turmuligheter og -alternativer er mulig, men de mest populære etappene av «Fishermans Trail» går fra Porto Covo til Odeceixe.

Turen tar fire dager og dagsetappene er rundt 20 kilometer. For å få turgåerne til å reise langsommere og bli to netter i hver by, er det flere steder lagt opp til merkede dagsturer (rundturer) i tillegg til selve «Fishermans Trail».

Det tilbys bagasjetransport mellom de ulike overnattingsstedene langs ruta (ca. 15 Euro pr. dag). «Fishermans Trail» kan gås med gode joggesko.

---

«Rota Vicentina» er et nettverk av 750 kilometer med stier i det sørvestlige hjørnet av Portugal. (Matti Bernitz)

Les også: Er Gran Canaria ødelagt av masseturismen? Nope! (+)

– Vil gi dem en enda bedre opplevelse

Mens det før kun var om sommeren turistene besøkte de spektakulære strendene og de små, hvitkalkede landsbyene i regionen, har flere av overnattingsstedene nå helårsåpent. Hovedsakelig på grunn av turgåere som følger de grønne og blå merkene til «Fishermans Trail» langs kysten eller den røde og hvitmerkede «Caminho Histórico» litt lenger inn i landet.

– Vi så raskt at turgåerne bare ble en natt på hvert overnattingssted. Det mente vi var for lite, og vi merket derfor også i tillegg dagslange rundturer langs ruta. Målet er at turgåerne da kan reise litt langsommere gjennom regionen vår, og bli to dager på hvert overnattingssted. Vi tror det vil gi dem en enda bedre opplevelse. Det gir dem tid til å oppleve lokalmiljøet, og det er også en fordel for overnattingsstedene de besøker, forklarer Cabral.

Kontrastene er store langs Alentejo-kysten i Portugal. ( Matti Bernitz)

Når vi går «Fishermans Trail» på et tidspunkt der det er langt unna sommertemperaturer hjemme, er trillekofferter og strandstoler definitivt byttet ut til fordel for besøkende med turstaver og tynne, senete kropper med korte, syntetiske tur-shortser, trøyer i pustende materiale.

– Rota Vicentina viser hvordan det er mulig å få helårsturisme ved å ta vare på naturen. Det har endret den lokale økonomien, uten at det har vært nødvendig med store utbygginger. Før var vi en spøkelsesby om vinteren, nå er det turgåere fra hele verden her i månedene det ikke er strandgjester, forteller Rudolf Mulder på Villa Eira i Vila Nova de Milfontes, et av de små overnattingsstedene langs ruta.

Vi følger de grønne og blå skiltene på tur sørover langs kysten. Hele veien veksler landskapet mellom lange, innbydende strender, og ugjestmilde klipper som stuper i havet.

Vil du bli inspirert? Her er de fem mest spennende reisemålene for 2025 (+)

#secretbeach, #hiddenparadise

Langs hele ruta slår enorme dønninger fra Atlanterhavet inn mot land, og flere steder har steinmassene rast i havet og gitt etter for det voldsomme trykket fra vannmassene som nesten konstant dundrer mot land. På flere av strendene, som ligger klemt mellom stupbratte fjellsider, er det umulig å forstå hvordan noen kan ha kommet seg ned.

Likevel ser vi flere steder fotspor i sanden, og flere av strendene kan nesten framstå som om de er laget for passe en Instagram-hashtag med #secretbeach eller #hiddenparadise.

Flere kilometer med strender venter reisende som vil rusle seg en tur i Portugals sørvestlige hjørne. ( Matti Bernitz)

Etter snaut 80 kilometer på tur, løfter vi sekken over hodet og vader over elva som skiller stien vi går på fra Praia de Odeceixe, en stor, hesteskoformet strand der mange avslutter turen langs «Fishermans Trail».

Et par surfere står og speider utover bølgene, og på et høydedrag over stranden ligger en liten klynge med lave, hvitmalte hus. Det eneste som gjenstår før vi skal sette oss ned utenfor ett av dem og studere tavlen med «Dagens fangst», er en tur ned til vannet.

Sola varmer i det jeg setter fra meg tursekken på en av de ledige solstolene. Jeg kaster av meg den svette trøya, stuper gjennom bølgene og kjenner det kalde, salte Atlanterhavet skylle over støle bein og slitne føtter.

---

Reisen dit

Det er mulig å fly til enten Faro eller Lisboa, men bussforbindelsene fra flyplassen til start- og sluttpunktet for turen er best fra Lisboa. Det gir også mulighet for å kombinere fotturen med noen dagers storbyferie i en av Europas triveligste hovedsteder.

Norwegian, SAS og Flyr har avganger til Faro, TAP og Norwegian har avganger til Lisboa.

Klimaavtrykket for flyreisen t/r er omtrent 730 kilo CO2-ekvivalenter, et utslipp som tilsvarer omtrent 73 prosent av et års gjennomsnittlig jobbpendling med bil, ifølge den svenske klimakalkulatoren Klimatsmartsemester.se

For mer info: Rotavicentina.com har god informasjon om turruta, det samme har reisebloggen moonhoneytravel.com Det britiske turguide-forlaget Cicerone har akkurat gitt ut «Trekking Portugal’s Rota Vicentina (November 2022). Boka kan bestilles på cicerone.co.uk

---

Les også: Her ønsker de fortsatt turister velkommen (+)

Les også: Hit kan du dra på safari i eget land (+)