Økonom med klar beskjed til fondssparere: Ikke selg deg ut nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er litt av det som følger med det å være investert i aksjemarkedet. Alle som sparer i fond, må ta risiko som er tilpasset sin egen økonomi, sier rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til NTB.

Mange nordmenn har spare- og pensjonspenger stående i langsiktige aksjefond. De vil kunne oppleve det som svært dramatisk når sparebeholdningen krymper raskt som følge av børsnedgangen vi er inne i, både internasjonalt og her hjemme.

Knudsen påpeker at vi også tidligere har opplevd krakk og relativt dype fall, men historien viser at nedgangsperioder er midlertidige, og at aksjemarkedet gir god avkastning på lengre sikt.

– Vi har vært gjennom en lang periode med vekst og relativt stabile markeder med små svingninger. Men det er naturlig at det svinger. Og når det svinger så mye som det gjør nå, kan det nok oppleves enda sterkere, sier han.

Hovedindeksen på Oslo Børs var i fritt fall i de første sekundene etter åpning mandag morgen. Etter rundt ett minutts handel var den ned 4 prosent. I de påfølgende minuttene fortsatte desimalene å tikke nedover før den så ut til å stabilisere seg.

Utviklingen var den samme på de andre nordiske børsene og på de viktigste børsene i Europa, noe som skjer etter at børsene i Asia stengte i fritt fall mandag.