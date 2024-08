Skal du kjøpe dyr skolesekk til 6-åringen? Tenk deg om, oppfordrer lærer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Om noen uker inntar flere tusen 6-åringer skolegårder rundt om i landet. Første skoledag er startskuddet for 13 år med sosialisering og læring.

Overgangen fra barnehagen til skolen er fylt med spenning. Vil de lære seg å lese? Vil de få nye venner? Er læreren snill?

– Det er kanskje den viktigste dagen i et barns liv. Og kanskje foreldrenes også, sier Lene Bakkedal.

Hun er lærer og forbundssekretær i Skolenes Landsforbund. Og hun vet at når de splitter nye førsteklassingene tropper opp til første skoledag, har mange av dem også en splitter ny skolesekk på ryggen.

Gjerne av merket Beckmann, som på sine nettsider oppgir at 3 av 4 førsteklassinger har en skolesekk fra dem. Den billigste modellen deres koster 1099 kroner. Den dyreste 1399. Det er også pakkedealer å få kjøpt, med drikkeflaske og matboks. Prislapp? Rundt 2000 kroner.

Verdien i en fellessekk

Lene Bakkedal, lærer og forbundssekretær i Skolenes landsforbund (Skolenes landsforbund)

I Troms, Trøndelag og Finnmark deles det ut gratis skolesekker til alle førsteklassinger. Det er ordning som bør vernes om, mener Bakkedal. For én ting er at 6-åringene med sine fargeglade, reflekskledde sekker er enkle å se i trafikken.

En annen ting er plassen deres i fellesskapet. Bakkedal spør seg om den nykjøpte skolesekken er blitt et symbol på tilhørighet.

– Foreldrene vil så inderlig at barnet skal passe inn. Har du ikke råd til den dyre sekken, er det fint om alle kommer med den samme sekken på første skoledag. Mange foreldre og besteforeldre synes det er trist å ikke kunne kjøpe ny sekk, men den kan de heller gi i andre klasse.

For da har 6-åringene blitt 7-åringer, og enda litt tryggere på plassen sin i flokken, tror hun.

– Vi har så mange dyktige lærere, miljøarbeidere og andre i skolen, som jobber godt for å få en trygg base for barna. Hvis du da kommer i andreklasse med en skolesekk arva etter storebror, står du tryggere i det fordi du kjenner klassen fra før. Da vet du hvem du er bak sekken, sier Bakkedal, og fortsetter:

– Det er en metaforisk betydning også. Vi snakker om den sekken som mange bærer på, som man ikke kan gjøre noe med, som kanskje er fylt med mamma og pappa sin skilsmisse, eller mormor sin død. Det kan vi ikke ta ut. Men vi kan bygge barn som takler å bære den sekken. Det blir tydelig hva som er i den sekken om barna kommer med dyre, nykjøpte sekker. Den bakgrunnen vises ikke like godt om alle har lik sekk.

Vil bevisstgjøre foreldre

Uavhengig om det blir ny, brukt eller gratis sekk til poden, ber hun foreldrene tenke seg om.

– Det viktigste her er at vi voksne blir bevisst på hvordan det påvirker de andre barna, når vi graver dypt i lomma og kjøper en sekk til 2000. Vi setter en standard, sier hun.

Kolleger forteller henne at enkelte steder går merkepress så langt at de må ta opp dette med foreldrene på foreldremøter.

– Jeg snakket med en kollega på Nordvestlandet som sa at der var det så mye fokus på en ny merkesekk alle skal ha, at hun trodde at dersom det hadde kommet en fellessekk, ville mange foreldre ikke latt barna bruke den.

For det er ikke ungene som er så opptatt av dette, tror hun, heller de voksne. Og det finnes bedre verktøy å gi barna for å finne tilhørighet, enn en påkostet merkesekk.

– Fokuset bør heller være på å bygge robuste unger.

Rødt vil ha gratissekk til alle

Politiker Tobias Drevland Lund, stortingspolitiker for Rødt. (Mimsy Møller)

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, mener gratissekkene er en god ordning.

– Jeg minnes selv at jeg fikk en sånn sekk. Det var en alle hadde, sier han.

I fjor ble gratis skolesekk tatt opp som spørsmål i Stortinget. Rødts Hege Bae Nyholt spurte daværende kunnskapsminister Tonje Brenna om hun ville se på ulike løsninger som «kan sikre at alle barn i Norge får gratis skolesekk etter Trøndelagsmodellen ved skolestart i første klasse».

Brenna svarte da at tiltak for å «dempe kjøpepress blant elever, og som bidrar til romsligere familieøkonomi er positivt», men:

– Det ligger til det lokale handlingsrommet å velge og prioritere gratis skolesekker. Regjeringen har ikke planer om å innføre en slik ordning nasjonalt.

Drevland Lund på sin side synes at gratisprinsippet i skolen stadig blir utfordra, og at gratis skolesekk ville kunne være med på å lette på de økonomiske utgiftene knyttet til barnas skolegang.

– Foreldre må stadig bruke penger på ulike ting barna trenger i skolehverdagen. Å stille med gratis sekk for alle, mener vi er et gode man burde få.

Brukt er billig og klimasmart

Bakkedal i Skolenes Landsforbund forstår at foreldre vil ha gode sekker til barnas små skuldre. Og at kvalitet også koster.

– Det er jo en grunn til at man kjøper dem. De er fine og holdbare, og passer godt til ryggen til barnet. Det er viktig om barnet har lang skolevei, sier hun.

Men påpeker samtidig at barna ikke har så mange skolebøker lenger, og dermed ikke så mye tungt å putte i den.

Barn vokser også fort. Derfor kan det være både klimasmart og godt for lommeboka å velge brukt.

På Finn gir søkeordet «skolesekk» 4183 treff på skolesekker som selges og gis bort over hele landet. Et søk på «Beckmann» gir 3332 treff. Mulighetene er altså mange.

