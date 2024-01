Økte omsetningen i desember: − «Hamstrer» før året er omme

− Desember er generelt en bra måned for alle apotek, blant annet for salg av resepter, da folk «hamstrer» før årets frikort går ut, sier daglig leder Jakob Chowaniec på Apotek 1 Mediegården til Rogalands Avis.

Det er nemlig slik at når legene forskriver legemidler og utstyr på blå resept, og du har betalt en viss sum i egenandel, får du frikort for resten av året, slik at du slipper å betale egenandel ut kalenderåret.

− I desember er det også influensa og omgangssyke, så vi har bra omsetning på vaksine og medisiner til dette. En trend vi så i 2023, og som vi også ser nå i januar, er økning i salg av slankemedisin, sier Chowaniec videre.

− Og så er det noen som handler julegaver hos oss. Da handler de gjerne skinnhansker, varmeflasker, sokker og kryddersett, fortsetter han.

Butikkhandel med apotekvarer og klær var to av få næringer med økt omsetningsvolum i fjor, ifølge SSB-tall. (Eilin Lindvoll)

Desember-nedgang

Ferske, sesongjusterte tall fra SSB viser at omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned 0,9 prosent fra november til desember i fjor. For hele 2023 var det en nedgang på tre prosent sammenlignet med året før.

– Detaljhandelen avsluttet 2023 med en nedgang på 0,9 prosent fra november til desember. Næringen som bidro mest til nedgangen var butikkhandel i spesialforretninger, med blant annet møbler og byggevarer. I tillegg trakk butikkhandel med sportsutstyr en del ned i desember, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Etter rekordhøy omsetning i detaljhandelen under pandemien, har det vært fall i tiden etter. Årsendringene for 2023 og 2022 viste en nedgang på henholdsvis 3 og 5,4 prosent.

Prisene har imidlertid steget mye, slik at årlig verdiindeks for omsetning i detaljhandelen økte med 2,2 prosent i 2023 og 2,6 prosent i 2022.

– Butikkhandel med apotekvarer og klær var to av få næringer med økt omsetningsvolum i fjor. Begge næringer økte sesongjustert omsetningsvolum noe i desember − hele 4,7 prosent for apotekvarer, og 1,3 prosent for klær i hele 2023, begge sammenlignet med 2022, sier Bergh.

− Forbrukerne viser omstillingsevne

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener at de nye SSB-tallene viser at økt rente biter og gjør folk mer forsiktige med pengebruken sin.

− Vi kjøper mindre varer og prioriterer tøffere. Det er godt å se at folk tar grep, selv i julehandelen. Det viser omstillingsevne og at folk evner å tilpasse seg når det trengs, sier Knudsen til RA.

Han påpeker at det store bildet viser at varehandel har hatt flat utvikling i volum det siste året.

− Jeg tror vi vil se at mange fortsatt er forsiktige med forbruket, selv om norske lønninger trolig vil øke mer enn inflasjon i 2024. Dette vil sånn sett bidra til lysere tider, som statsministeren nylig framhevet. Selv om det er rentekutt og lønnsøkning i horisonten, er det fortsatt en stund til vi faktisk vil merke det på pengepungen. Det vil altså ta en stund før vi kjenner lettelsene, sier Knudsen.

