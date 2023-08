Spanjoler, østerrikere og tyskere kjøper feriehus i Norge

Det var i mars 2020, rett før koronapandemien stengte ned landet, at tyske Henryk Reimers og familien kjøpte hytte på Finnøy like utenfor Stavanger. Dermed kunne de ikke besøke hytta så mye som de ønsket den første tiden, men nå er de der så ofte de kan.

− Vi drar hit i påsken, tre uker om sommeren, på høsten og etter jul. Det er fantastisk å ha hytte her, og vi trives veldig godt, sier Reimers til Rogalands Avis.

− Jeg hadde min første tur til Norge i 1992 på motorsykkel, og ble umiddelbart forelsket i landskapet med fosser, fjord og fjell. Senere ferierte vi med ungene i Sverige noen ganger, og så i 2017 tok jeg med familien på tur til Norge. De likte seg også godt her, og etter hvert ble det altså hyttekjøp på oss, sier han videre.

De har en venn som også er interessert i å kjøpe hytte i Norge, men de aller fleste bekjente hjemme i Tyskland synes det er vel så greit å dra på bobilferie til Norge.

Fjell, fjord, lavere temperaturer og lite trafikk er noe av det som får utlendinger til å kjøpe seg hytter og feriehus i Norge. Bildet er fra Bjørheimsbygd i Ryfylke. (Vatland Mediaproduksjon)

Liker temperaturen og roen

Florian og familien hans bor i Østerrike, og de har alltid likt å feriere i Norge, Sverige, England, Skottland og Island i sommerferiene, men i fjor bestemte de seg for å ta det hele ett steg lengre: De kjøpte seg et feriehus i Hjelmeland i Ryfylke.

− Vi elsker det norske landskapet, med fjord og fjell, og så trives vi bedre med sommertemperaturene her. Østerrike er ikke kjempevarmt, men vi foretrekker likevel norsk sommervarme. Litt regn plager oss heller ikke, selv om det kanskje har vært litt i meste laget denne sommeren, sier Florian til RA.

Når den østerrikske familien er ved feriehuset sitt, liker de å gå fjellturer, løpe, sykle og besøke kulturelle steder de er interesserte i.

− Det er herlig at det er så rolig her, og at det er mindre trafikk på veiene, sier Florian videre.

Per når kan de kun reise til Norge i skoleferiene, men i framtiden håper de å dra enda oftere til Hjelmeland. De vil også tilby nære venner å låne feriehuset når de ikke er der selv.

Det er her i Hjelmeland at en østerriksk familie har kjøpt en enebolig som de bruker som feriehus (Vatland Mediaproduksjon)

Ryfylke-megler: − Vi kaller dem «klimaflyktninger»

Det er daglig leder og megler Marion Espedal hos Aktiv Ryfylke som solgte huset til den østerrikske familien, samt et annet hus til en spansk familie, i fjor. Nylig solgte hun også tre hyttetomter på Hjelmeland til tyske familier.

− Egentlig var det eneboliger jeg solgte til spanjolene og østerrikerne, men begge var tydelige på at de ville bruke boligene som feriehus, sier Espedal til RA.

− De utlendingene som har kjøpt hytte eller tomt via meg forteller at de vil til Norge på grunn av klimaet, naturen og at det ikke er så tettbefolket rundt dem. Så, vi kaller dem stort sett «klimaflyktninger», sier Espedal videre.

Tror du at vi kommer til å se en økende trend framover med flere utlendinger som kjøper hytte/feriehus i Norge?

− Ja, det tror jeg. Dette er nok bare starten, svarer Espedal.

Marion Espedal er daglig leder og eiendomsmegler hos Aktiv Ryfylke (Aktiv eiendomsmegling )

− Klima og kronekurs trekker utlendingene til Norge

Denne trenden Ryfylke-megleren ser, er slett ikke unik:

Tall fra Prognosesenteret viser nemlig at antall utenlandske hyttekjøpere øker sammenlignet med tidligere.

− Normalt står personer som er bosatt i utlandet for rundt 0,5 prosent av alle hyttekjøp i Norge. Det var en økning til rundt én prosent under pandemien, og i fjor var andelen to prosent. Foreløpige tall for i år viser, derimot, at utenlandske kjøpere utgjør hele fire prosent, sier Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger, til RA.

− De fleste av disse utenlandske hyttekjøperne er svensker og dansker. Stadig flere utlendinger ser den lave kronekursen som en prisgunstig inngangsbillett til det norske hyttemarkedet, sier Lura.

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger. (DNB Eiendom)

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank påpekte nylig fire turisme-trender, blant annet at været, klimaendringene og hetebølgen i store deler av Europa, fører til at de klassiske Syden-landene ved Middelhavet blir for varme.

− Norsk sommervær, derimot, er nær perfekt, både for utlendinger og nordmenn. Sør-Norge kan bli det nye Syden. Vi ser allerede at spanjoler og italienere drar nordover på grunn av varmen. Legger vi til lav kronekurs, kan fort bli sånn at nordmenn ikke lenger kjøper feriehus i Spania, men at spanjolene heller kjøper seg billig leilighet i Norge, sier Knudsen.

