På hvilken side av polarbrødet smører du pålegget?

Ikke siden knekkebrød-debatten har frontene vært mer steile på sosiale medier, om hva som er rett og galt, og opp og ned på en bakevare.

Nå er det polarbrødet som diskuteres, og imens noen mener at man helt åpenbart skal ha pålegget på den hullete siden, mener andre at det er best å smøre på den flate siden.

Knekkebrød (Gry Catinka Wold)

Hva er opp og ned?

I likhet med knekkebrød, har også polarbrød en ruglete overside og en glatt underside, som er den siden som har ligget på stekeplaten under baking. PR-direktør Karin Nilsson-Malmen i Wasa Knekkebrød har tidligere kommentert på hva som er opp og ned, til forbrukernettstedet Klikk.no.

– Når vi tar bilde av produktene, legger vi dem med den siden vi regner som opp, nærmere bestemt den hullete siden, sier hun.

Men Wasa hadde også en kampanje i Norge for en del år siden med «folkeavstemning» på hvilken side som er den «riktige».

– 10.000 nordmenn avga sin stemme og opptellingen viste av 61 % mente at den flate siden uten hull er den rette å ha pålegget på og 39 % mente den hullete, sa forbrukerkontakt Lars Langset i Barilla Norge, til nettstedet.

På hjemmesiden til Polarbröd kan det se ut til at produsenten er enig med Wasa, ettersom de fleste bildene der også viser at pålegget ligger på den ruglete siden.

Knekkebrød-produsenten Wasa har avbildet knekkebrødet med pålegget på den ruglete siden utenpå pakkene sine. (Gry Catinka Wold)

Ingen rett eller gal side

Karoline Navestad Olsen er bakerisjef ved Bakfickan i Fredrikstad. Hun sier at det ikke er noen riktig eller feil side å smøre pålegget på, uavhengig av hva som er opp og ned.

– Tro det eller ei, jeg har også spist polarbrød. Jeg tenker at det er en stor fordel for produktet, at man kan velge hvilken side man smører på. Noen har nok en favoritt, jeg mener at folk må vurdere det ettersom hva de har lyst på og liker, sier hun.

– Noen dager har man kanskje lyst på noe ekstra gøtt, og da tar man den hullete siden. For eksempel hvis man skal ha Nugatti på, er det digg med litt ekstra smør sånn at saltet balanserer opp søtsmaken.

Mer smør i hullene

Hvilken side du smører på, påvirker altså hvor mye pålegg du får på skiva, og kanskje smør mest av alt.

– Hvis du bruker smør, legger det seg nedi hullene?

– Ja, så mamma for eksempel, som er mer opptatt av kalorier, smører på flatsiden. Jeg tenker det er praktisk at man kan velge opp eller ned. Det er det samme med knekkebrød. Alt skal i magen uansett, så det er bare en fordel å kunne velge.

Selv om debatten går sin skakke gang på internett, er det flere i kommentarfeltet som er enige med bakerisjefen.

– Det er som med knekkebrødet. En hverdags-side. Og en helge-side!, skriver en.

– En fattigside og en rikmannsside, kvitterer en annen.

