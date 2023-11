Overlege om vitamin D: – Man bør passe på, spesielt i vintermånedene

Du har sikkert hørt at du bør ta tran i måneder med «r», altså september, oktober, november, desember, januar, februar, mars og april. Det kan sikre en god D-vitaminstatus i løpet av vinteren, og det skal holde for den vanlige nordmannen. Så mange som én av tre nordmenn kan ha mangel på vitamin D, ifølge overlege.

– De siste årene har det vært veldig mye fokus på vitamin D. Det har vært en bølge med veldig stor interesse og det har rett og slett vært en opphausset stemning rundt dette. D-vitamin er viktig, men det viktigste er å unngå å ha altfor lite inntak av det. Man bør passe på, spesielt i vintermånedene vi er i nå, sier overlege Haakon Meyer ved Folkehelseinstituttet.

– Den vanlige Ola Nordmann klarer seg fint om man har godt kosthold og vanlige solingsvaner. Men når man kommer i november måned og vet at man skal oppholde seg i Norge og at man ikke spiser mat med mye D-vitamin, så bør man holde seg til regelen om «r».

Sykdommer

Vitamin D-mangel kan gi mangelsykdommene osteomalasi hos voksne og rakitt hos barn. Men dette er sjeldne tilstander i Norge.

Osteomalasi er en skjelettsykdom som skyldes redusert innhold av kalsiumsalter i knoklene og rakitt skyldes langvarig mangel på vitamin D. De mest typiske forandringene ved rakitt, er hevelser av bein i håndledd og ankler, hjulbenthet, smerter i armer og bein, og eventuelt hemmet lengdevekst. De vanligste symptomene for osteomalasi er større fare for brudd og muskelsmerter. Over tid kan sykdommen føre til hjulbenthet og deformering av bekkenet og ryggsøylen.

Ifølge Norsk helseinformatikk så har man i de senere årene blitt oppmerksomme på at lett vitamin D-mangel forekommer hyppig blant befolkningen i Norden i vinterhalvåret. Lett mangel medfører økt risiko for beinskjørhet og beinbrudd, for eksempel lårhalsbrudd. Vitamin D-mangel trenger imidlertid ikke gi symptomer, eller tilstanden kan gi vage symptomer.

Men har du alvorlig D-vitaminmangel, kan symptomene være beinsmerter, smerter i hoftene, noe som kan forårsake vaggende gange. Det kan også gi en vedvarende tretthetsfølelse og en generell følelse av å være uvel ifølge FHI.

Sola gir ikke nok D-vitamin om vinteren

For de fleste er det tilstrekkelig å spise variert og tilbringe tid utendørs for å få i seg nok D-vitamin.

– På sommeren får mange nordmenn nok D-vitamin, siden nordmenn liker å oppholde seg i sola. Da er utfordringen heller å unngå for mye sol for ikke å pådra seg andre sykdommer, slik som kreft. Men i vintermånedene får man ikke dannet vitamin D når man er utendørs i solskinn, ifølge overlegen.

Dette fordi UVB-stråler som fremmer produksjonen av D-vitamin ikke er sterke nok til at de kan danne D-vitamin i vinterhalvåret.

– Så det er egentlig ikke noe vits å stå opp tidlig og gå ut for å få nok sol til D-vitamin på vinteren?

– Nei. Men det er lurt å gå ut uavhengig av D-vitamin, sier han.

Overlege Haakon Meyer ved Folkehelseinstituttet. (Privat)

Fet fisk eller tran

Et optimalt nivå av D-vitamin ligger på 50 nanomol og oppover målt i blodprøver, ifølge overlegen.

– Så det betyr at alt over 50 er fint. Mellom 30 og 50 er en gråsone, men det er først når det bikker under 30 at det kategoriseres som mangel.

Noen eksperter hevder at man trenger å ligge mye høyere enn 50, men det har man ikke funnet godt belegg for, hevder han.

– Man bør bare unngå å ligge veldig lavt, så er man i mål. Det er det som er hovedpoenget.

– Men, kan man si litt om hvor mange nordmenn det er som sliter med D-vitaminmangel?

– Veldig grovt kan man si at én av tre ligger under 50 i vinterhalvåret, men det behøver ikke å være noe betydelig problem.

Men for å unngå at nivået på D-vitamin faller ytterligere, anbefaler han at man spiser mat med mye D-vitamin, spesielt i vinterhalvåret, eller tar kosttilskudd.

– Dette kan man gjøre ved å spise for eksempel fet fisk, eller ta tilskudd i form av tradisjonell norsk tran eller en multivitamin-tablett. Det bemerkes at det er ganske få matvarer som er gode vitamin D-kilder. Men den grønne ekstra lettmelka og smør og margarin er gode kilder.

Meyer anbefaler tilskudd på 10 mikrogram per dag. Eldre kan gjerne ta 20 mikrogram per dag.

Ifølge de nye nordiske ernæringsanbefalingene er det ingen helsegevinst ved å ta høyere doser av D-vitamin enn det som anbefales.

Utsatt gruppe

Men det finnes flere utsatte grupper som lettere kan få D-vitaminmangel enn andre.

Ifølge Meyer er det eldre som er mye inne, personer som bor der det er lite sollys og enkelte innvandrergrupper, spesielt fra det indiske kontinentet.

– Dette gjelder blant andre innvandrere fra Pakistan, India og Sri Lanka. Dette har noe med andre solingsvaner å gjøre. De unngår ofte å gå ute i sola, og jo mer pigmentert hud man har, jo lengre tid tar det å danne D-vitamin i sola. Noen mente at det kanskje var fordi kvinnene dekker seg mer til når de er i sola, men innvandrermenn har nesten like lavt nivå som kvinnene.

Meyer påpeker at flere tiltak som er satt i gang, som tilsetting av D-vitamin i matvarer og melk, har vist seg å være forebyggende.

Dette bør du spise for å få i deg nok D-vitamin

Fet fisk som laks, ørret, makrell, kveite, sild og rødspette.

I Norge er det tilsatt D-vitamin i ekstra lettmelk, margarin og smør.

Tran/- eller fiskeolje og multivitaminer.

Det finnes også D-vitaminer på resept.

100 gram ovnsstekt laks eller 5 milliliter tran tilsvarer ca 10 mikrogram D-vitamin som er den anbefalte daglige dosen.

Kilde: www.d-vitaminmangel.no

