Sommerferieplaner? Fem ting du må passe på

Vinteren er for mange tradisjonelt tiden da ferieplanene for sommeren legges. Hytteuker fordeles, reiser i inn- og utland bookes. I år kom vi litt tregt i gang, men etter at koronatiltakene ble fjernet, har folk begynt å bestille.

Folkehelseinstituttet (FHI) har konstatert at selv om antall smittede ennå øker, vokser epidemien nå saktere enn i januar, og «samfunnet kan i løpet av kort tid gå tilbake til normal hverdag».

Det kan være en sannhet med modifikasjoner. Forbrukerrådet, Europeiske Reiseforsikring og If opplyser at antall henvendelser de får, og hva det gjelder, tyder på at mange er usikre.

Ingen fasit

– Vi opplever nå en pågang som er omtrent på linje med de travleste ukene i sommerferien, så det er opplagt at reiseaktiviteten allerede nå tar seg kraftig opp. Veldig mange av henvendelsene er fra nordmenn som er usikre før en reise, men vi mottar også svært mange henvendelser fra nordmenn som har koronarelatert trøbbel på reise, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring og If.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet har ingen fasit for dem som vil vite når det smartest å bestille sommerferie.

– Det er alltid vanskelig å vite når det er best. Her må hver enkelt ta et valg og gjøre egne prioriteringer, sier han.

Forbrukerrådet og forsikringsbransjen har likevel noen tips til dem som planlegger ferie mens pandemien fortsatt rår i deler av verden. I FHIs gjeldende smittevernråd for reisingframgår det nemlig at det er langt fra risikofritt.

Fem ting du ikke må glemme

1. Sjekk reglene på destinasjonen:

Sjekk hvilke innreiseregler og begrensninger som er på det stedet du drømmer om. Hvis det er krav om koronapass for innreise eller test ved ankomst, er greit å vite på forhånd.

Følg utviklingen der videre, helt fram til avreise, det kan skje endringer i tiltak/regler hele tiden.

2. Vær bevisst på avbestillingsmuligheter:

Hvis du er ditt eget reisebyrå, har du ingen automatisk avbestillingsmulighet, heller ikke dersom landet du skal til, innfører nye restriksjoner. Så sjekk om flybilletter og overnatting kan bestilles med avbestillings- eller endringsmuligheter, det koster ofte en del.

3. Tegn reiseforsikring før du bestiller:

Dette tipset gjelder uansett hvor du reiser, for forsikring gir en trygghet både ved sykdom, ulykke og tyveri på tur. Sett deg inn i hva forsikringen dekker før du bestiller, og spør selskapet hvis du er i tvil.

4. Klag hvis det skjer avvik:

Dersom flyreisen din blir forsinket eller kansellert, så har du rettigheter. Sjekk dem på Forbrukerrådets Flyrettighetskalkulator. Hvis du har bestilt en pakketur som ikke går som avtalt, kan du klage til arrangøren. Hvis du selv booker hotell lokalt, må du klage direkte til hotellet. Det er lurt å betale med kredittkort, for går flyselskapet eller hotellet konkurs, eller du sliter med å få det du har betalt for eller penger refundert, kan du klage til kortutsteder, såkalt kortreklamasjon.

5. Du skal kose deg på ferie:

Kanskje drømmer du om et helt bestemt sted eller vil gjenta en reise som var topp. Vær likevel bevisst på at reisemålet kan ha endret seg som følge av pandemien, og at du i lang tid fremover antakelig må justere forventningene dine noe, samt være forberedt på innslag av munnbindpåbud, sosial distansering og andre koronatiltak.

Er passet gyldig?

Marie-Anne Zachrisson, landssjef for Ving Norge, sier bestillingene hos dem har tatt av de siste ukene.

– Det er selvsagt veldig hyggelig. Vi ser en dreining i hva folk kontakter oss om. Da omikron dukket opp, dreiet forespørslene seg i desember og januar om bekymringer. De siste ukene ringer folk mer for å høre om muligheter og for få råd om reisen, sier hun.

Hun ønsker å legge til et sjette tips om hva folk absolutt ikke må glemme:

– Sjekk passet til alle som skal på reise. Etter to år er det mange som ikke har brukt passet sitt på en stund. De er kanskje ikke klar over eller tenker på at det kan ha utløpt, sier hun.

Når du sjekker passet, husk at flere land krever at passet er gyldig i en viss tid etter innreise.

– Viser det seg at dere har pass som må fornyes, få det i orden i god tid. Det kan bli mange som trenger nytt pass, så rett før påsken og sommeren kan det bli kø og lang ventetid.

Tryggheten

Zachrisson sier de er tilbake til normalen når det gjelder pågang og bestillinger for sommeren, mens vinter og vår preges av at det er langt færre muligheter for å reise enn i en normalsesong.

– Flyene i februar og mars er fulle. Vi gjør så godt vi kan for å tilpasse oss etterspørselen, nylig satte vi for eksempel inn ekstrafly i påsken til Mallorca.

Selv om folk vil ut og reise igjen, tror hun pandemien har satt varige spor.

– Dette med trygghet er nok blitt viktigere enn noen gang. Det var viktig før også, men etter disse to årene er det nok blitt enda viktigere for å slappe av. Man vil føle seg trygg fra man bestiller til man er hjemme igjen.

Selskapet merker folks trygghetsbehov ved at ekstra mange velger en tidligere favoritt.

– Vi har mange kunder som gjentar en tidligere suksess. Det føles nok trygt å velge noe kjent. Og å kunne senke skuldrene og glede seg er en stor del av ferien, det også.

Pakkereise eller selvplukk

– Hvis du ønsker en fiks ferdig reise, så er pakkereise å foretrekke. Da slipper du å forholde deg til booking av hotell og flyreiser, samt at du har rettigheter dersom landet du skal til, stenger ned igjen. I tillegg har du en avbestillingsmulighet, mot et gradvis økende gebyr fram til avreise, dersom du ikke ønsker å reise likevel, sier Iversen hos Forbrukerrådet.

Mange ønsker likevel å skreddersy egen reise.

– Du får mer fleksibilitet og valgfrihet ved å sette sammen din egen reise, og da kan du også velge delingstjenester som Airbnb for innkvartering, påpeker Iversen.

Uansett reisevalg anbefaler Forbrukerrådet alle å kreve refusjon i form av penger på det innbetalte beløpet, dersom reisen blir kansellert.

Da pandemien brøt ut i 2020, var det svært mange forbrukere som brant seg på at de godtok bonuspoeng, tilgodelapper, gavekort eller utsettelser som oppgjør.

Fleksibilitet

– Slik verden er nå – det er tross alt fortsatt pandemi – kan det være lurt å kjøpe så fleksible billetter som mulig. Smittesituasjonen og hvilke regler som gjelder, varierer veldig fra land til land, sier Handeland i Europeiske Reiseforsikring og If.

Om smittesituasjonen på destinasjonen drar seg til før avreise, og norske myndigheter ikke kommer med konkret reiseråd for det aktuelle landet/området, får man ikke dekket avbestillingskostnader.

Hva hvis covid-19 blusser opp igjen?

Myndigheter og reisearrangører er klare på at vi ikke kan regne med å være ferdige med korona for godt. Allerede til sommeren kan det komme en ny bølge, ifølge FHIs risikovurdering.

– Etter vinterbølgen må vi regne med en ny bølge av denne varianten, trolig til høsten eller vinteren, eller en ny bølge av en ny variant allerede i sommerhalvåret. Befolkningens grunnimmunitet vil sannsynligvis beskytte godt mot alvorlig sykdom, uansett variant, skriver FHI.

Det anbefales sterkt å vurdere flere typer risiko før reise:

– Risiko for å bli smittet på reisen (vurder reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).

– Risiko for å bli rammet av reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.

– Risiko for manglende kapasitet i helsetjenesten på reisemålet dersom du skulle bli syk.

– Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom du skulle bli syk.

Langtidscovid

Reiseforsikringen dekker som hovedregel kun akutte og uforutsette sykdommer og skade på reisen.

– Dersom du har langtidsvirkninger etter gjennomgått covid-19, bør du innhente en forhåndsvurdering fra forsikringsselskapet ditt for å avdekke om din tilstand vil være dekket av reiseforsikringen dersom du skulle trenge behandling mens du er på ferie, sier Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Slik dekkes koronasykdom

– Mange lurer på hva de er dekket for hvis de ikke får reist grunnet koronasykdom hos seg selv eller noen i familien, noe som nå er høyaktuelt, eller hva som skjer hvis de blir smittet og plassert i isolasjon/karantene i utlandet, forteller kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i Europeiske Reiseforsikring.

Han forklarer at korona dekkes på lik linje med annen sykdom.

– Det vil si at både den syke, husstandsmedlemmer/kjæreste eller eneste reisefølge får erstattet avbestillingskostnader som fly- eller reiseselskapet ikke refunderer. Sykdommen må dokumenteres med en legeerklæring. I utlandet gjelder reiseforsikringen som normalt i områder uten reiseråd. Dette inkluderer selvsagt koronasykdom, sier Handeland.

