Åpner opp etter to år – nærmer global turisme seg normalen?

Få land har hatt strengere innreiseregler enn Australia etter at pandemien begynte. Landet har vært stengt for turister i nesten to år, siden mars 2020. Derfor er det et kraftig signal når Australia nå åpner opp grensene for vaksinerte turister.

Fra 21. februar er personer som har fått minst to doser koronavaksine velkommen til det populære turistlandet, kunngjorde landets statsminister, Scott Morrison, mandag. Uvaksinerte får ikke komme inn. Kun uvaksinerte personer som har en medisinsk grunn til ikke å ha vaksinert seg, kan be om unntak, men da under forutsetning om at de gjennomfører hotellkarantene.

Flere andre populære ferieland som så langt har hatt strenge regler og ligger langt unna Europa, åpner nå også opp, eller letter på innreisereglene.

Så, er internasjonal turisme på vei mot normalisering?

Førsteamanuensis Elin Bolann, som forsker på reiseliv og turisme ved Høyskolen Kristiana, svarer ja, men med forbehold.

– Dersom omikron er begynnelsen på slutten av pandemien, vil vi se et etterslep på etterspørselen etter reising som vil føre til en «normalisering» i gåsetegn. Men normaliseringen vil ikke være helt lik den gamle normalen, sier Bolann til Dagsavisen.

La bort null-covid-strategi

Australia har vært mer eller mindre helt stengt for utlendinger under pandemien, men enkeltgrupper som internasjonale studenter og arbeidsinnvandrere, har hatt mulighet til å reise inn i landet siden desember.

Selv Australias egne innbyggere har hatt sterke restriksjoner på inn- og utreise under pandemien, noe som har vært kontroversielt. Borgere av andre land har stort sett ikke fått komme inn. Unntaket har vært at landet i perioder har hatt en såkalt «reiseboble» med New Zealand, der innbyggere har kunnet reise mellom de to landene.

Australia hadde lenge en såkalt null-covid-strategi, der selv enkelttilfeller av koronasmitte kunne føre til store lokale nedstengninger. Med omikronvarianten har landet gått bort fra dette. Australia opplevde en stor smittebølge i januar som nå er bratt på vei ned. Nær 85 prosent av hele befolkningen er delvaksinert. Nær 78 prosent er fullvaksinert.

Turistnæringen i Australia jubler.

– I de to årene grensene har vært stengt har turistsektoren vært i knestående. Nå kan vi gjøre en felles innsats for å bygge opp en sektor som er i krise, sier Peter Shelley, leder for Australian Tourism Export Council, ifølge Sky News.

Åpner opp igjen

Flere land begynte så smått å åpne opp i fjor høst, men måtte sette det på vent etter at omikronvarianten kom. Nå ser man lettelser igjen.

Indonesia åpnet opp ferieøya Bali for alle utenlandske reisende fra 4. februar. Det vil fortsatt være krav om karantene, men den er kortet ned fra sju til fem dager. Bali åpnet i oktober opp for turister fra enkeltland som Sør-Korea, Kina, Japan, De forente arabiske emirater og New Zealand, men det har ikke vært noen direkte internasjonale fly til Bali etter det, og Bali tok bare imot 45 internasjonale besøkende i fjor, skriver The Diplomat. På Bali utgjør turismen 54 prosent av økonomien, og pandemien har derfor vært svært hard.

Turister vandrer på stranda i Phra Nang i Thailand i oktober 2021. Thailand åpnet så vidt opp for turister i fjor høst, men måtte stenge igjen det meste med omikron. Fra 1. februar er karantenefri innreise for vaksinerte tatt opp igjen. (MLADEN ANTONOV/AFP)

Også Filippinene og Thailand har begynt å myke opp. Begge landene måtte avbryte sin gjenåpning på slutten av fjoråret på grunn av omikron. Thailand gjeninnførte karantenefri innreise fra 1. februar. Fra den datoen kan turister teste seg inn i landet med prøver på første og femte dag etter ankomst.

I Thailand er nå 69 prosent av hele befolkningen fullvaksinert. Det er flere enn for eksempel i USA, der 64 prosent er fullvaksinert, ifølge OurWorldInData.

Filippinene varslet en åpning av grensene fra 10. februar etter å ha vært stengt i nesten to år, og vil ikke kreve karantene for vaksinerte.

– Turistindustrien vil nå kunne gjenoppbygges og vil kunne bidra betydelig til den økonomiske veksten i landet, sa Karlo Nograles, en talsmann for den filippinske presidenten, da dette ble kunngjort.

En ny «normal»

Reiselivsforsker Elin Bolann sier hun ser for seg to scenarioer nå.

– Det ene er at omikron er begynnelsen på slutten av pandemien, og da vil vi om to, tre eller fire år stort sett være tilbake til der vi var, men med nye behov hos kundene, sier Bolann.

Det andre er et tilbakeslag.

– Situasjonen er ikke stabil globalt, og ting kan endre seg på kort varsel. Om nye betydelige mutasjoner finner sted, vil vi bli satt tilbake igjen.

Når Bolann sier at den nye normalen ikke vil være helt som den gamle, trekker hun fram flere ting:

– Vi vil ha et annet forhold til avstand og hygiene, og ha med oss en bekymring for å havne i karantene, bli syk i utlandet, å ikke få igjen på forsikringen, og å bli utsatt for endringer i innreiseregler, som kan endres rett før eller under reisen. Men over tid vil disse bekymringene avta mer og mer, sier Bolann.

I tillegg tror hun man vil se mer av ny teknologi som gjør det lettere å følge smittevern, som blant annet at man kan utføre handlinger uten å ta på ting. Også lettere avbestilling vil være noe bransjen vil tilby framover, mener hun.

Hun påpeker at reisingen vil opptas raskest i nærområdene rundt oss.

– Det vil opptas raskest nasjonalt og i landene som ligger nær oss, mens reisene lenger ut vil ta lengre tid å ta opp igjen. Det kan også være andre endringer som påvirker dette, som flyskam og bekymring for bærekraft. Men alt i alt vil ønsket om å reise igjen og etterslepet etter pandemien være veldig sterkt. Så snart vi føler det er lite risiko forbundet med å reise, vil vi være tilbake, sier Bolann.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sa i et lengre intervju med Dagsavisen nylig at hun tror det meste av verden vil åpne opp for normal reising i vår.

Ujevn opptur

2020 var det verste året noensinne for internasjonal turisme med tanke på inntektene. Internasjonale reiser gikk ned med 73 prosent i forhold til året, før ifølge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO). I 2021 gikk det noe opp i forhold til 2020, mye takket være de siste månedene da pandemien lettet litt i flere land. Men internasjonale turistankomster var likevel 72 prosent under 2019-nivå, altså før pandemien startet, ifølge en oversikt som ble publisert i januar.

Hvor sterkt turistsektoren reiser seg etter pandemien fordeler seg svært ujevnt mellom ulike regioner i verden. Det avhenger i stor grad av restriksjoner og vaksinasjonsgrad i de ulike regionene. De sterkeste resultatene i 2021 sammenlignet med 2020 finner man i Europa og de amerikanske kontinentene, der turismeinntektene vokste med henholdsvis 19 prosent og 17 prosent i 2021 i forhold til 2020. Men også innenfor disse kontinentene er det ulikt hvor sterkt sektoren har reist seg. I det sørlige Europa så man for eksempel en god vekst i 2021, en økning på 57 prosent i forhold til 2020. Høsten 2021 så man igjen en del reisevirksomhet i dette området.

Andre områder i verden hadde en mindre opptur i 2021. I Afrika var økningen av ankomster på 12 prosent i forhold til 2020. Afrika har en langt lavere vaksineutrulling enn resten av verden. Så langt er 11 prosent av Afrikas befolkning fullvaksinert.

Dette er i tråd med tidligere antakelser om at land med få vaksinerte vil bruke lengre tid på å komme seg etter pandemien. Mangel på koronavaksiner har bremset gjenåpningen i mange land, og vil påføre de fattige landene med få vaksinerte enda større tap i turistnæringen enn land som har mange vaksinerte, anslo en rapport som kom ut i juni i 2021 fra FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) og Verdens turistorganisasjon (UNWTO).

– Landene med lav vaksinasjonsrate kommer nok saktere tilbake, sier Elin Bolann.

– Folk vil i større grad vegre seg til å dra dit på grunn av dette. Og skjer det mutasjoner, er det mer sannsynlig at det er der det oppstår.

Mer optimisme

Men nå råder det mer optimisme for den globale turistsektoren, som for mange land er svært viktig for hele økonomien. 61 prosent i bransjen tror på bedre utsikter for 2022, ifølge et ekspertpanel for UNWTO.

Likevel vil det ta tid å reise seg helt for sektoren, tror de fleste i bransjen. Et flertall i panelet, 64 prosent, tror det vil gå helt til 2024 før man har like mange internasjonale ankomster som man hadde i 2019.

Selv om potensielle turister vil holde igjen noe en stund til, vil bransjen være ivrig etter å komme i gang, tror Elin Bolann.

– Jeg tror at bransjen har lidd såpass kraftig globalt at den er ivrig etter å komme tilbake. Men det har de siste årene oppstått en større oppmerksomhet rundt bærekraft, og jeg tror at de destinasjonene som ikke klarer å utvikle seg på god bærekraft, vil tape, sier Bolann.

Hun sier man allerede før pandemien så en eksplosiv økning i turisme som baserer seg på naturopplevelser, og at dette vil fortsette.

– Det har pågått de siste 20 år og vil fortsette å øke, vi har sett at pandemien har fyrt opp under etterspørselen av slike reiser, sier hun.

Bolann påpeker at slike destinasjoner må være bevisst på faren for overturisme.

– Det er forskjell på masseturisme og overturisme. Masseturisme er at det er mange turister et sted. Overturisme er at det ikke nødvendigvis er et veldig høyt antall turister et sted, men at det er for mange i forhold til det arealet destinasjonen har tilgjengelig, sier Bolann, som sier eksempler på områder her i Norge som er utsatt for det siste kan være Lofoten og Trolltunga.

