Årets søteste burger

Er du like glad i nystekte kanelboller som meg? Da vet du at «nystekt» betyr varm, faktisk så varm at det bare er så vidt du ikke får brannsår i ganen. Med andre ord, kanelbollene nytes best rett fra ovnen.

Det samme gjelder for pannekaker og vafler. Rett fra pannen, rett fra jernet. Etter noen få minutter er den mirakuløse nystekte smaken falmet, så her gjelder det å være på pletten. Egentlig er det tryggest å steke disse godsakene selv, så man kan sikre seg sin perfekte rasjon, gjerne stående ved benken, eventuelt i smug om det er nødvendig. Vi vil jo ikke gå på akkord på kvaliteten, vil vi vel?

Kanelbollene får et helt nytt og spennende liv etter en tur i stekepannen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Tre løsninger

Tilbake til kanelbollene. Hvis de ikke spises når de er nystekte, er løpet som regel kjørt. Neste gang du ser dem, ligger de i en plastpose på benken og er både tørre og seige. Ingen får så veldig lyst på dem, og neste stasjon blir gjerne søppelbøtta.

På dette kanelbolleproblemet finnes det tre ulike løsninger: 1. Spis alle umiddelbart, slik at de aldri havner på benken i en plastpose. 2. Frys dem ned i tide, og spis dem umiddelbart etter gjenoppvarming – ettersom boller som har vært frosne, tørker ut enda raskere enn ferske boller. 3. Gjør noe morsomt med de tørre, seige kanelbollene i plastposen på benken.

Denne siste løsningen er overraskende tilfredsstillende. Vi lurer de inntørkede bollene trill rundt og lar dem gjenoppstå som knallgode kanelbolleburgere med lekkert fyll. Det er bare å dele de gamle krekene i to og slenge dem i en stekepanne sammen med en knert meierismør. I sitt neste liv blir de til et salt, varmt, gyllent, søtt og sprøtt rammeverk som takler hva det skal være. McBolle er underveis!

Sansene gleder seg ofte litt ekstra over kombinasjoner av varmt og kaldt. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Syltetøy eller nugatti

Denne gangen legger jeg kuler med god is, skiver med brunost og en skje rørte blåbær mellom bollehalvdelene. Men bruk det du har og liker selv, involver gjerne barnet i deg eller andre barn i nærheten, og ikke vær redd for å bygge skikkelig høyt og dekadent. Et kanelbolleburgertårn tåler alt fra eplesyltetøy til nugatti.

Er du i det mer voksne hjørnet, ta de stekte bollehalvdelene dine og løp! Gjerne i retning av en osterett. En «burger» av blåmuggost og fikenkompott vil være ren magi mellom «buns» av kanelbolle.

---

Kanelbolleburger med vaniljeis

Ingredienser (2 personer)

2 gamle kanelboller

2 ss meierismør

4 skiver brunost

100 g frosne blåbær

2 ss sukker

2 dl helmelk

1,5 dl kremfløte

0,5 vaniljestang

3 eggeplommer

90 g sukker

Fremgangsmåte

Tin frosne blåbær i en blandebolle sammen med to spiseskjeer sukker. Når bærene er tint, kan du røre med en visp til de er lett knust, sukkeret er helt oppløst og du merker at sausen begynner å tykne lett. Settes så bærene i kjøleskap i et par timer, der vil pektinet aktiveres slik at syltetøyet tykner ytterligere.

Hell melk, fløte og sukker i en kjele. Del vaniljestangen i to på langs med en liten kniv, skrape ut frøene og legg både stangen og frøene i melkeblandingen. Sett kjelen på medium varme, og la den få trekke opp til kokepunktet.

Skill eggeplommene, og legg dem i en blandebolle. Når melkeblandingen er ved kokepunktet, helles blandingen forsiktig og gradvis over eggeplommene mens du visper effektivt. Hell blandingen tilbake til kjelen. Varm forsiktig opp til cirka 86 grader (hvis du ikke har termometer, stopper du oppvarmingen rett før kokepunktet). Koking vil føre til at isen blir grynete når den fryses.

Når blandingen har riktig temperatur, kan du sile den. La den deretter avkjøles før du fryser den – helst i en ismaskin, eventuelt i en bolle i fryseboksen som du rører i innimellom.

Del kanelbollene i to, og stek dem i medium varm stekepanne med smør. De skal bli til gjennomvarme og sprø, med gyllen stekeflate. Server mens kanelbollen fortsatt er varm, med en god skje rørte bær, noen skiver brunost og rause kuler med vaniljeis.

---

Høy og mørk

Det er lenge siden øl var ensbetydende med pils.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Dagens ølunivers er komplekst, spennende og fremfor alt fylt med myriader av gode flasker og bokser. Selv har jeg ventet på en passende anledning til å anbefale en av mine favorittkategorier i ølverdenen, nemlig stout. De beste ølene i denne kategorien har høy alkoholprosent, mørk farge, litt tyktflytende konsistens og aroma av eksotiske krydder.

Rart og godt

Jo da, vi kunne også ha drukket vin til ukas rett, for eksempel søt Blauer Wildbacher fra Østerrike eller en eldre tawny portvin, men det får bli en annen gang. For nå skal vi kombinere den litt rare og veldig gode kanelbolleburgeren med et like rart og godt øl.

Lervig 3 Bean Stout (varenr. 11200402, bestillingsutvalget, kr 98,60) er mørk med silkemyk og tyktflytende tekstur. Den er tettpakket med smak av sødmefull malt, karamell, toffee og tørket frukt. Dette sitter som et skudd til kanelbollen, smøret og brunosten. Den har også kryddertoner fra de tre bønnene som har gitt navn til ølet – tonkabønner, kakaobønner og vaniljebønner – og også disse harmonerer nydelig med retten.

ØL: Lervig 3 Bean Stout, kr 98,60. Foto: Produsenten

Kan lagres i fem år

Det er ikke noe restsødme i ølet, men med potente 12 prosent alkohol og rikelig med malt har det nok av både rundhet og trøkk til å matche retten. Det skal innrømmes at blåbærene i retten stikker litt ut, slik bær ofte gjør i mat-/drikkekombinasjoner, men det bør ikke stoppe deg denne gangen. Er du av den tålmodige typen, er dette for øvrig øl du kan lagre i inntil fem år.

