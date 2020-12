Svar på dagens Dagsavisen-quiz 5. desember

1. Hvilken syklist vant NM i landeveissykling, tempo i 2007-2011 og igjen i 2013? Edvald Boasson Hagen

2. Hvem skrev romanene «Mrs Dalloway» og «Orlando»? Virginia Woolf

3. Hvem vant en Oscar for rollen som «Verbal» Kint i filmen "De mistenkte" (The Usual Suspects)? Kevin Spacey

4. Hva heter sønnene til den tidligere cricketspilleren Neville Neville, som begge spilte fotball for Manchester United i flere år? Gary Neville og Phil Neville

5. I hvilket fylke ligger Trysil? Innlandet

6. Fra hvilket land kommer kaffebarkjeden Wayne's coffee? Sverige

7. Hvilken populær dessert har et navn som på fransk betyr "brent krem"? Crème brûlée

8. Hva heter Koreas nasjonalrett, som består av fermenterte grønnsaker? Kimchi

9. Hva kalles en avstemningsmetode hvor hvert medlem av en organisasjon kan avgi skriftlig stemme uten å være tilstede i et møte? Uravstemning

10. Hvor mange øyelokk har en and på hvert øye? To vanlige øyelokk og dessuten en blinkhinne

