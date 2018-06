Vålerenga løste Rosenborg-koden. For dem.

Sport

Rosenborg var skjelvne etter to serietap og påstått intern uro. To dansker var misfornøyd med ikke å få VM-plass. Derfor ga trener Kåre Ingebrigtsen hele gjengen fri nesten en uke for at hodene skulle tømmes for frustrasjoner. Så var målet at kampen mot Vålerenga skulle brukes til å starte gjenreisningen.

Og Vålerenga så ut til å være med på den planen. Ved å ligge den halvmeteren unna i duellene som gjorde at Rosenborg fikk i gang pasningene sine, ble Vålerenga seende ut som statister da Rosenborg serverte sesongbeste i en halvtime. Da så det ut som gamle Rosenborg med samhandling og fart i lengderetning. Når Rosenborg får til dette er de Norges beste lag.

"Dette blir en hyggelig kveld etter det jeg har sett av Bendtner på trening den siste uka", sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen før avspark. Det viste seg at han fikk helt rett. Dansken var ikke nedbrutt etter at VM-turen glapp, tvert i mot, han struttet av spilleglede.

Overkjørsel var stikkordet jeg skrev etter å ha notert 7-1 i målsjanser og 2-0 i mål før en halvtime var spilt. Nicklas Bendtner skjøt og headet fra alle vinkler og kom til tre farlige avslutninger uten særlig motstand. Pål Andre Helland hadde klippet av seg alt håret i et forsøk på å restarte seg sjøl. Det lyktes han med. Også han fikk servert de rommene han trengte og skjøt på seg selvtillit. Han fikk tid til å sikte med venstrefoten sin fra 25 meter, og da smalt det. Riktignok via Daniel Fredheims fot, men det lønner seg å skyte. Helland måtte ut etter 35 minutter på grunn av mulig strekk. Det dempet noe av trøkket.

Men plutselig sto det 2-0 til Rosenborg før Vålerenga hadde kommet i et eneste fullverdig angrep. Det førtste helhjertede forsøket kom først etter 33 minutter da Magnus Grødem headet til corner. Og det startet en kort, men positiv VIF-periode da laget klarte å holde litt i ballen og etablere spill på Rosenborgs halvdel.

Det var dette VIF ønsket å få til i hele kampen. Ambisjonen var å etablere eget spill og utfordre Rosenborg offensivt. Men farten i beina var ikke der og duellkraften var for svak.

De skulle starte på nytt med denne planen etter pause, og startet bedre enn den første. Men så kom Rosenborg på en kontring, Anders Trondsen kom seg inn i feltet der han snublet i beinet til Amin Nouri. Dommer Tom Harald Hagen mente det var straffe, det er ikke helt sikkert at et VAR-panel ville vært enig, men det spilte ingen rolle på Lerkendal. Her var det kun dommeren som dømte. Og da fikk Nicklas Bendtner den scoringen han iherdig hadde jaktet hele kvelden.

Da var kampen kjørt, Vålerenga fikk ikke gleden av å passere Rosenborg på tabellen, men slapp seg ned til 8. plassen igjen i god avstand både oppover og nedover. De fikk noen sporadiske angrep der Chidera Ejuke kunne redusert. Men totalbildet endret seg ikke. Rosenborg lignet på originalen igjen. De skapte et tosifret antall målsjanser.

Vålerenga stilte med nytt midtstopperpar da Joao Meira måtte erstatte Felipe Carvalho på grunn av sistnevntes hofteskade. Nederlaget skal ikke legges på portugiseren, det var kollektivet VIF som rett og slett var et dårligere lag enn Rosenborg. Noen ganger må man bare godta at motstanderen er mye bedre.

Vålerenga hadde holdt nullen i fire av de fem siste seriekampene. En defensiv struktur var skapt. På Lerkendal var det et par heftige redninger av Adam Larsen Kwarasey som hindret et større nederlag. En kamp gjenstår før en alt for lang norsk fotballferie. VIF møter Bodø/Glimt på Intility arena lørdag.

– Dette er sånne kamper vi må lære av, sa Ronny Deila og innrømmet glatt at Rosenborg var et mye bedre lag. Det var rett og slett det beste laget VIF hadde møtt i år.

PS. Over 16.000 tilskuere i 13 grader og regnvær, midt i fotball-VM, viser at trønderne ikke hadde ikke gitt opp dette laget.

KAMPFAKTA

Rosenborg – Vålerenga 3-0 (2-0)

Lerkendal stadion: 16.249 tilskuere.

Mål: 1-0 Anders Konradsen (13), 2-0 Pål André Helland (25), 3-0 Nicklas Bendtner (str. 54).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Gult kort: Abdi Ibrahim, Daniel Fredheim Holm, João Meira, Vålerenga, Alexander Søderlund, Rosenborg.

Lagene:

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad (Erlend Dahl Reitan fra 63.), Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Konradsen (Besim Serbecic fra 77.) – Pål André Helland (Alexander Søderlund fra 36.), Nicklas Bendtner, Jonathan Levi.

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, João Meira, Sam Adekugbe – Abdi Ibrahim (Felix Horn Myhre fra 69.), Magnus Lekven – Daniel Fredheim Holm, Magnus Grødem, Bård Finne (Chidera Ejuke fra 57.) – Sam Johnson (Peter Godly Michael fra 77.).

Øvrige kamper i 14. serierunde søndag:

Bodø/Glimt – Sandefjord 1-1 (1-1)

Aspmyra stadion: 2615 tilskuere.

Mål: 0-1 Flamur Kastrati (2), 1-1 José Ángel (27).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Victor Bindia, Mohamed Ofkir, Abdoulaye Seck, Sandefjord.

Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Henrique Schuck Friedrichin – José Isidoro, Brede Moe, Martin Bjørnbak, Thomas Jacobsen – Philip Zinckernagel, José Ángel, Ulrik Saltnes – Håkon Evjen (Jens Petter Hauge fra 77.), Kristian Fardal Opseth (Geir André Herrem fra 81.), Amor Layoni (Trond Olsen fra 79.).

Sandefjord (3-4-3): Eirik Holmen Johansen – Victor Bindia, Lars Grorud, Christer Reppesgård Hansen (Abdoulaye Seck fra 83.) – Mohamed Ofkir, Håvard Storbæk, Enric Vallès, Joachim Solberg Olsen – Pau Morer, Flamur Kastrati (Herman Solberg Nilsen fra 28.), Pontus Engblom (George Nuah Gibson fra 90.).

Haugesund – Lillestrøm 2-2 (1-1)

Haugesund stadion: 4311 tilskuere

Mål: 0-1 Thomas Lehne Olsen (28), 1-1 Babajide Akintola (43), 1-2 Olsen (51), 2-2 Alexander Stølås (77).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Frode Kippe, Lillestrøm.

Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Kristoffer Haraldseid, Ben Karamoko, Vegard Skjerve, Alexander Stølås – Babajide Akintola, Sondre Tronstad (Bruno Leite fra 58.), Joakim Våge Nilsen, Torbjørn Kallevåg (Ibrahima Koné fra 69.) – Christian Grindheim – Frederik Gytkjær (Kristoffer Velde fra 76.).

Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Marius Amundsen (Erik Tobias Sandberg fra 46.), Frode Kippe, Simen Rafn – Erling Knudtzon (Kristoffer Ødemarksbakken fra 88.), Fredrik Krogstad, Ifeanyi Mathew, Simen Kind Mikalsen – Gary Martin (Aleksander Melgalvis fra 76.), Thomas Lehne Olsen.

Sarpsborg – Tromsø 2-3 (1-0)

Sarpsborg stadion: 5240 tilskuere.

Mål: 1-0 Mikkel Agger (9), 1-1 Lasse Nilsen (47), 2-1 Joachim Thomassen (67), 2-2 Jostein Gundersen (83), 2-3 Robert Taylor (88).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Jostein Gundersen, Daniel Berntsen, Simen Wangberg, Tromsø.

Sarpsborg (4-4-2): Aslak Falch – Jon-Helge Tveita, Joackim Jørgensen, Joonas Tamm, Joachim Thomassen (Bjørn Inge Utvik fra 77.) – Ole Jørgen Halvorsen, Harmeet Singh (Matti Lund Nielsen fra 61.), Kristoffer Zachariassen, Amin Askar (Kristoffer Larsen fra 64.) – Mikkel Agger, Patrick Mortensen.

Tromsø (3-4-1-2): Gudmund Kongshavn – Jostein Gundersen, Simen Wangberg, Kent-Are Antonsen – Robert Taylor, Morten Gamst Pedersen, Tom Høgli (Christian Landu Landu fra 66.), Lasse Nilsen – Daniel Berntsen – Mushaga Bakenga, Runar Espejord.

Start – Kristiansund 2-0 (0-0)

Sør arena: 4010 tilskuere.

Mål: 1-0 Kevin Kabran (61), 2-0 Mathias Bringaker (88).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Nikita Baranov, Kristiansund, Damion Lowe, Start.

Start (4-3-3): Jonas Deumeland – Eirik Wichne, Damion Lowe, Henrik Robstad, Elliot Käck – Afeez Aremu (Isaac Twum fra 83.), Erlend Segberg, Aron Sigurdarson – Kasper Skaanes (Mathias Bringaker fra 74.), Kevin Kabran (Tobias Christensen fra 85.), Espen Børufsen.

Kristiansund (4-4-2): Sean McDermott – Bent Sørmo (Aliou Coly fra 72.), Dan Peter Ulvestad, Nikita Baranov, Christoffer Aasbak – Bendik Bye (Liridon Kalludra fra 65.), Stian Aasmundsen, Amidou Diop, Torgil Gjertsen – Benjamin Stokke (Sondre Sørli fra 85.), Daouda Bamba.

Strømsgodset – Ranheim 3-0 (2-0)

Marienlyst stadion: 5431 tilskuere.

Mål: 1-0 Marcus Pedersen (9), 2-0 Bassel Jradi (42), 3-0 Eirik Ulland Andersen (64).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Francisco Júnior, Strømsgodset.

Lagene:

Strømsgodset (4-5-1): Espen Bugge Pettersen – Lars Vilsvik, Jakob Glesnes, Marius Høibråten, Jonathan Parr – Bassel Jradi (Hasan Duman fra 89.), Francisco Júnior (Mathias Gjerstrøm fra 82.), Henning Hauger, Eirik Ulland Andersen, Amahl Pellegrino (Mustafa Abdellaoue fra 74.) – Marcus Pedersen.

Ranheim (4-3-3): Even Barli – Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande (Ivar Furu fra 46.), Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem, Kristoffer Løkberg – Øyvind Storflor (Ola Solbakken fra 66.), Michael Karlsen (Sondre Sørløkk fra 73.), Erik Tønne.

Spilt lørdag: Molde - Stabæk 3-0