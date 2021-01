Vålerenga avlyser testkamper før Champions League-dyst: – Ingen ideell oppladning

Vålerenga opplyser i en pressemelding at treningskampene mot Øvrevoll Hosle mandag og Kolbotn torsdag utgår. Begge skulle vært spilt i Vallhall i Oslo.

Avlysningen skjer som en direkte konsekvens av smitteutbruddet av det muterte koronaviruset i Nordre Follo. Det er innført strenge restriksjoner i kommunen og i nabokommunene, inkludert Oslo.

– Tillatelsen vi hadde fått for å spille kampene, er trukket tilbake, forteller Vålerengas sportslig administrator Egil Ødegaard til NTB.

Laget har også valgt å droppe søndagens planlagte trening. Det skjer av praktiske årsaker.

Om to uker skal VIF møte danske Brøndby til 16-delsfinale i Champions League. Det første oppgjøret skal spilles i Norge, mens returkampen går 14. februar.

– Dette er ingen ideell oppladning, men det har vel ingen hatt det siste året. Vi er blitt vant til det, sier Ødegaard.

Kampene mot Brøndby skulle opprinnelig vært spilt i fjor høst. Den gang var det koronatrøbbel hos danskene som førte til en utsettelse.

Den regjerende serie- og cupmesteren avventer mer informasjon fra myndighetene. Ødegaard presiserer at det ikke er noe så langt som tyder på at protokollen for toppfotballen må vike så lenge det er skjerpede innstramninger i Oslo-regionen.

– Vi regner med å kunne trene sammen som lag.

