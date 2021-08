Nytt «trampolinedekke» på OL-banen kan forklare rekordraset i Tokyo

Italieneren Andrea Vallauri har vært med på å designe løpebanen i den japanske hovedstaden, og han forklarer overfor The Guardian at det er lagt en helt ny type dekke der.

Vallauri mener at dekket gir utøverne 1-2 prosent fordel, og at Tokyo-banen er historiens raskeste innen friidretten. Det er lagt inn gummigranulat i dekket, og det kan gi en slags trampolineeffekt.

– Hver gang det er OL prøver vi å forbedre materialet, og Tokyo er ikke noe unntak. Dekket er veldig tynt, 14 millimeter. Men vi har lagt inn et nytt element, nemlig gummigranulat, sier Vallauri og fortsetter:

[ Rekordraset fortsetter i Tokyo – amerikansk gull på 800 meter ]

Warholm-hjelp?

– I den nederste delen av banen ligger det et sekskantet design som skaper små luftlommer. Det gir ikke bare støtdemping, men gir litt energi tilbake og en trampolineeffekt. Vi har forbedret denne kombinasjonen, og det er derfor vi ser at banen gir bedre prestasjoner.

I Rio ble banedekket kalt for WS. Det nye kalles WSTY, for Tokyo, og det er den nyeste utviklingen, forteller italieneren.

OL-banen er blitt en stor snakkis etter et ras av rekorder de siste dagene. Karsten Warholm senket sin egen verdensrekord på 400 meter hekk med 76 hundredels sekund da han tok OL-gull tirsdag, og flere av konkurrentene hans satte personlige og nasjonale rekorder.

Lignende tendenser har man sett i andre konkurranser, blant annet på kvinnenes 800 meter.

[ Warholm smadret verdensrekorden og tok OL-gull: – Største jeg har opplevd ]

Dobbel fordel

– Det er helt innenfor regelverket, og disse to komponentene er også det vi blir bedt om å levere. Vi skal beskytte utøvernes helse og samtidig gi dem et lite «push». Vi har sett forbedringen i laboratorietester. Det er vanskelig å måle det nøyaktig, men kanskje en fordel på 1-2 prosent, sier mannen bak superbanen.

Han forteller at dekket over hele friidrettsarenaen er laget på forhånd, og at det er likt også for lengde- og trestegkonkurransene.

– Produksjonen er den samme som for et formel 1-dekk.

Løperne ser også ut til å ha merket seg effekten. En ikke navngitt utøver sier følgende til New York Times:

– Du kan føle spretten (i banen).

[ Warholm fosset inn til verdensrekord og OL-gull – dette skjedde ellers i OL tirsdag ]