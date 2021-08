Det ble et løp for minneboka der nordmannen hadde et lite grep hele veien. Rai Benjamin kom inn på 46,17, også han langt under den tidligere rekorden. Det var langt ned til bronsen. Den tok Alison dos Santos, men han var bare to hundredeler bak Warholms tidligere verdensrekord.

– Er det mulig, mumlet Warholm mens han ruslet rundt i målområdet.

Han så sjokkert ut da han fikk se tiden lyse fra storskjermen.

– Et løp for historien, sa speakeren på stadion.

Sunnmøringen satte verdensrekord med 46,70 under Bislett Games i Oslo 1. juli.

Seks av de sju første i finalen satte personlig rekord. Både Benjamin og Dos Santos satte rekord for sitt kontinent, ytterligere tre mann satte nasjonal rekord.

Ubeseiret siden 2018

Sist gang Warholm tapte en 400 meter hekk var i tsjekkiske Ostrava 8. september 2018. Han ble verdensmester både i London i 2017 og i Doha i 2019.

Warholm debuterte i olympisk sammenheng i Rio de Janeiro i 2016. Da vant han forsøksheatet og kom på fjerdeplass i semifinalen. Den gang nådde han ikke finalen og ble nummer ti totalt.

Seks nordmenn hadde tatt OL-gull i friidrett før Warholm startet i godt over 30 varmegrader i Tokyo. Spydkaster Andreas Thorkildsen var sist ut av disse i 2008.

