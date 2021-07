Norge i fare for å ryke ut etter klart tap for Tyskland: – Skyter oss selv i foten

Norge var oppe på 21-22, og da var tyskerne presset etter å ha hatt en klar ledelse like før. Men mot slutten klarte ikke Norge å komme seg à jour.

Alle bomskuddene ødela kvelden.

– Vi skyter oss selv i foten. Det har vi gjort noen ganger her. Vi er ikke gode nok foran mål, sa Christian O’Sullivan til NTB etter kampen.

– Vi ble tatt på uttellingen. Vi hadde mange fine sjanser, men sliter med å få ballen i mål, sa Sagosen til NTB.

Han scoret på sju av 15 skudd.

Vrient

Nederlaget gjør at veien videre i turneringen trolig blir vrien for de norske gutta. Norge spiller mot gruppetoppen Frankrike søndag. Franskmennene har imponert i OL og sikret gruppeseieren da de lekte seg med Spania fredag. Spanjolene slo de norske gutta tidligere i turneringen.

Havner Norge på fjerdeplass, blir det sannsynligvis kvartfinale mot regjerende OL- og verdensmester Danmark.

Det er også risiko for at det ender med femteplass for Norge, og i så fall er OL over allerede søndag.

– Vi får ikke den starten vi håpet på. Vi blir liggende bak hele kampen. Det er tungt både fysisk og mentalt. Det tror jeg ble avgjørende, sa veteranen Bjarte Myrhol (39) til NTB.

Lav uttelling

Norge slet tungt i store deler av førsteomgangen og lå under med fem mål flere ganger. Sander Sagosen ble tatt hardt av tyskerne og slet med avslutningene. Han traff bare på to av sju skudd før pause.

Tysklands keeper Andreas Wolff spilte strålende det første kvarteret og hadde snaut 70 i redningsprosent etter 15 minutter.

Det ble marginalt bedre i angrep i andreomgangen for Norge, men endte i en ny kveld i en publikumstom Yoyogi-arena der avslutningene kostet dyrt.

En uttelling på rundt 50 prosent gjør at det er vrient å vinne kampen mot en såpass god motstander som Tyskland.

Slik er OL-veien videre for Norge etter stortap

Etter 23-28-tapet for Tyskland kan Norges håndballherrer forsvinne ut av OL allerede søndag.

Dette er de mest aktuelle forutsetningene før kampen mot Frankrike:

Med minst ett poeng er Norge sikret plass i kvartfinalen. Det kan gi tredje- eller fjerdeplass i puljen som best.

Taper Norge mot Frankrike samtidig som Brasil slår Tyskland med to mål eller til og med seks, er de norske gutta utslått som nummer fem. Dette skjer fordi innbyrdes målforskjell i så fall avgjør i oppgjørene mellom Norge, Tyskland og Brasil.

Norge går videre med tap dersom Brasil ikke tar mer enn et poeng mot Tyskland.

Norge er også videre med tap om Brasil utklasser Tyskland.

Tabellplasseringene kan også bli avgjort på antall scorede mål.

Frankrike er sikret gruppeseieren før kampen mot Norge. – Spiller vi opp mot vårt beste, slår vi Frankrike uansett. Men det er klart: I OL er det en tropp på 14 spillere. Man må hvile spillerne som spiller mye når man kan. Det kan være en liten fordel for oss, sier Kristian Sæverås til NTB.

– At Frankrike er videre før kampen mot oss, kan slå begge veier for hvordan de opptrer, sier Harald Reinkind til NTB.

Kampfakta:

De olympiske sommerleker i Tokyo, Japan fredag, håndball menn, gruppe A:

Tyskland – Norge 28-23 (14-11)

Yoyogi nasjonalstadion, ingen tilskuere

Norge: Kristian Sæverås, Torbjørn Bergerud – Sander Sagosen 7, Bjarte Myrhol, Magnus Fredriksen, Petter Øverby 3, Magnus Jøndal 5, Kristian Bjørnsen 3, Magnus Gullerud 1, Christian O’Sullivan 2, Kent Robin Tønnesen, Harald Reinkind 1, Kevin Gulliksen, Magnus Abelvik Rød 1.

Toppscorer Tyskland: Uwe Gensheimer 6.

Utvisninger: Tyskland 2 x 2 min., Norge 6 x 2 min. og rødt kort (Magnus Gullerud).

Dommere: Arthur Brunner og Morad Salah, Sveits.

Norge møter Frankrike søndag.