Brun/Strandli trakk seg fra B-finale: – De har knapt sovet

Fra den norske roleiren oppgis forfallet å være på grunn av medisinske årsaker. Fysioterapeut og sportskoordinator i roleiren Daniel Lilltveit Berge møtte pressen på rostadion torsdag morgen lokal tid. Han fortalte at det er gjort vurderinger helt fram til morgenkvisten på om duoen skulle stille til start eller ikke. Begge møtte opp på rostadion, men ble kjørt tilbake til hotellet.

– Det er en totalvurdering ut fra det som skjedde i går. Det har medført at kroppen har fått mye juling som gjorde at vi ser at det ikke var mulig å gjøre et hederlig forsøk på en B-finale når de har fått så mye juling som de har fått etter det fallet og prosessen der, sa Berge.

– De har knapt sovet. Det har vært et veldig tøft døgn, sa han til NTB.

Duoen svarte nei til pressen på om onsdagens hendelse forårsaket noen skader.

– Det er noe som kan dukke opp i etterkant når man roer seg ned. Tiden var ikke til rådighet.

– Ekstrem tøff slutt

Han ville ikke gå mer inn på de fysiske årsakene til at de sto over.

– De har hatt et knalltøft døgn. Vi har passet godt på dem, sa Berge.

– Vi har prøvd å le litt, gråte sammen og ta vare på hverandre. Gutta føler det er en lang, lang reise som har fått en ekstrem tøff slutt, sa han.

Strandli og Brun var på god vei mot finaleplass før de gikk i vannet. De har vært klare medaljefavoritter i lettvekt dobbeltsculler i Tokyo. Etter at båten kantret, rodde Brun båten over mål, mens Strandli ble fraktet til mål i en gummibåt. Det gjorde at juryen godkjente løpet og gjorde dem klar for en B-finale. Den ble for øvrig vunnet av Spania.

Irland med Paul O’Donovan og Fintan McCarthy vant OL-gull i lettvekt dobbeltsculler foran Tyskland og Italia torsdag. Irene vant 0,86 sekunder foran den tyske duoen, mens det var et hav bak dem til Italia. Bronsevinnerne var i mål 7,87 sekunder bak Irland.

Hjem fredag

Brun har opplyst at han er usikker på hva som skjer med rokarrieren. Strandlis karriere er over med dette.

– Jeg skal ikke ro en meter igjen etter dette. Det var ikke sånn jeg hadde sett for meg at det skulle ende. Jeg er utrolig stolt over jobben vi har gjort sammen. Det har vært en ære å trene med Kristoffer, sa Strandli til NTB onsdag.

Fredag går ferden hjem for de to.

Bare Kjetil Borch gjenstår som et norsk medaljehåp i roing i Tokyo. Dobbeltfireren med Olaf Tufte og co. kom seg ikke til finale og endte på 9.-plass, mens Brun/Strandli endte sitt 13 år lange samarbeid på verst tenkelige vis.

