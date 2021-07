OL-eventyret endte i Tokyo-bølgene – Strandli og Brun utslått etter dramatisk velt

Den norske båten i dobbeltsculler lettvekt var et hett medaljebud før lekene startet, og flere hadde den norske duoen som klare medaljefavoritter foran OL.

Bildene fra rostadion viser at de to gikk rundt like før målgang, da den norske duoen kjempet om å ta seg til finale. Noen minutter senere ble Strandli hentet opp av redningsbåter, mens Brun padlet ensom til mål. Hendelsen skjedde under sterk vind.

– Gutta er bare lei seg. Det var sjokkerende. Jeg har ikke ord. Det er en feil som ikke skal skje. Det er vanskelige forhold. Årene blir presset ned av vinden, og når de er så sinnssykt stinne av syre klarer de ikke å reagere raskt nok, sa landslagssjef Johan Flodin, som så hendelsen fra en følgebil.

– Jeg har aldri sett noe lignende på dette nivået, i hvert fall ikke en medaljekandidat som det her. Det er ekstreme forhold. Det er nok ikke gutta som er sløve, det er forholdene som er ekstreme. De kan ikke ha det verre enn de har det nå. Tenk å tippe rundt under en OL-semifinale. Jeg har ikke ord, sa landslagstrener Kjetil Undset til et samlet pressekorps.

– Spesielle scener

Siden de ikke kom seg til mål for egen maskin, blir det heller ingen B-finale for duoen. De står oppført på de offisielle listene til B-finale, men duoen blir etter alle solemerker diskvalifisert som følge av at bare Brun satt i båten da den kom i mål.

– Dette er bilder vi aldri trodde vi skulle se i Tokyo. Dette er spesielle scener. Dette er svært, svært spesielt, sa Eurosport-kommentator Nito Simonsen da Strandli fikk hjelp opp fra vannet.

– Det ser ut som teknisk trøbling. Dette er vondt å se på. Det er sjokkerende bilder. Vi får håpe det går bra med begge to, supplerte ekspert Stian Kjennvold.

Trøst av Tufte

Norge så ut til å ha finaleplassen i sin hule hånd under store deler av løpet, men fikk det tyngre utover i løpet og ble hentet inn av flere konkurrenter på tampen. Og på slutten ble det altså velt og ingen A-finale.

Etterpå fikk de klemmer og trøst av OL-veteran Olaf Tufte. Strandli fikk den verst tenkelige avslutningen internasjonalt. Han skal nemlig legge opp etter OL.

De tre beste fra hvert heat går videre til A-finale på fredag.

