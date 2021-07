Rekorder i fleng i Tokyo-vinden som felte Brun og Strandli

Fem verdensrekorder og fire OL-rekorder ble satt på rostadion i løpet av onsdagens 22 heat. Like etter at Are Strandli og Kristoffer Brun gikk i vannet, satte irske Fintan McCarthy og Paul O’Donovan verdensrekord med 6.05,33 i det neste heatet i samme øvelse (lettvekt dobbeltsculler).

NTB møtte landslagstrener Johan Flodin som var på vei ut til trening med Borch like etter alle løpene var overstått. Han sier det går fort, men om grunnen til at Brun og Strandli gikk i vannet:

– Det er en feil. Det er forhold som ville blitt håndtert 999 av 1000 ganger, sa Flodin.

Mer vind

Ved 13.30-tiden lokal tid målte vinden ved rostadion 10 meter per sekund. Når Kjetil Borch skal i aksjon i sin semifinale torsdag klokken 11 lokal tid, er den samme vinden meldt å være på plass.

Borch er eneste medaljehåp igjen av de norske roerne. Dobbeltfireren med Olaf Tufte og co. endte på 9.-plass etter onsdagens B-finale, mens Brun og Strandli var på vei mot finaleplass, men endte i vannet.

Den norske lettvektssculleren var ikke alene med å få problemer i vinden. Storbritannias firer for menn slet med å holde seg i banen sin i A-finalen og holdt på å kollidere med den italienske båten, som tapte sølvduellen med Romania.

Seiersrekken brutt

Storbritannia hadde vunnet øvelsen i hvert OL siden 2000, men årets kvartett havnet utenfor pallen med fjerdeplass.

– Utfallet er noe av det tyngste vi har måttet svelge i våre rokarrierer. Vi kostet kanskje Italia sølvet også, så vi må bare beklage overfor dem, sa briten Matthew Rossiter.

Australia vant firer både for menn og kvinner, mens det ble nederlandsk seier i dobbeltfirer for menn og kinesisk i samme båtklasse for kvinner. Gullet i dobbeltsculler gikk til franske Hugo Boucheron og Matthieu Androdias (menn) og rumenske Ancuta Bodnar/Simona Radis (kvinner).

Det er fire nye rofinaler torsdag (dobbeltsculler lettvekt og toer), mens de fire siste avvikles fredag (singlesculler og åtter).

