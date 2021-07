Både Medvedev og Djokovic enkelt videre – vil ha senere kamptidspunkter

Verdenstoeren slo Alexander Bublik fra Kasakhstan med 6-4, 7-6 i sin 1.-rundekamp i OL-turneringen lørdag, men han sa at forholdene var «noe av det verste» han har spilt under.

– Jeg mener at kampene burde startet 18.00, slik de gjør blant annet i Mexico. Da er heten ikke så ille, sa Medvedev.

Han gikk på banen om formiddagen, og temperaturen var over 32 grader.

– Jeg tror ikke man vil endre dette midt i turneringen, men det som kan endres er at vi bare har ett minutt mellom sidebyttene. Det er en vits, sa russeren.

– Hvis du spør de 200 tennisspillerne her så ville 195 si at ett minutt er en vits, og at det burde være halvannet minutt som det er i andre asiatiske turneringer, sa verdenstoeren.

Djokovic enkelt videre

Novak Djokovics forsøk på å fullføre et «Golden Slam» lever videre. Han vant enkelt 6-2, 6-2 over Hugo Dellien i 1. runde i OL-turneringen.

Den serbiske verdenseneren håper å bli tredje mann som vinner alle fire Grand Slam-turneringer i et kalenderår, og om han vinner OL i tillegg vil han bli den første mannlige spiller som vinner alle fem samme år.

Steffi Graf vant OL-gull og fire Grand Slam-titler i 1988. Den bedriften ble døpt Golden Slam.

Dellien fra Bolivia er rangert som nummer 139 i verden og ble ingen målestokk for Djokovic på centercourten i Tokyo. Neste oppgave for turneringsfavoritten blir tyske Jan-Lennard Struff.

Struff slo brasilianske Thiago Monteiro 6-3, 6-4 i sin første kamp.

Djokovic har vunnet Australian Open, Roland-Garros og Wimbledon i år. Etter OL gjenstår US Open.

