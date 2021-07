Ruud angrer ikke på OL-valget etter storspill: – En riktig avgjørelse

Mens flere av verdens beste tennisspillere i disse dager går i gang med OL-turneringen i Tokyo, gjør Ruud det skarpt på grusbanene hjemme i Europa.

Han vant ATP-turneringen i Båstad sist uke og har seierssjanse i sveitsiske Gstaad denne helgen.

Etter fredagens kvartfinaletriumf mot franskmannen Benoît Paire innrømmet Ruud at han ser ut til å ha truffet med valget han tok da han vraket Tokyo-lekene.

– Det er viktig for meg å sanke ATP-poeng, og det bidro selvsagt til OL-avgjørelsen. Nå har jeg gjort det bra og fått mange poeng, så jeg tror det var en riktig avgjørelse, sier han til NTB.

Drømmer om Torino

Etter en solid vår- og sommersesong har Ruud posisjonert seg i utfordrersjiktet til å komme med i ATP-tourfinalen i Torino i november. Der møtes de åtte herrespillerne som har gjort det best i løpet av året.

Også Torino var i 22-åringens tanker da valget om OL-nei ble tatt i midten av juni.

– Ja, det var absolutt en av grunnene til å skulle stå over et OL, å prøve å sanke mange ATP-poeng disse ukene. Jeg har tenkt at det kan være viktig både for rankingen og for resten av året, sier mannen som er rangert som verdens 14. beste spiller.

– Jeg ønsker å være i en god posisjon til å kunne spille meg til sluttspillet i ATP. Når man er så nær som man er nå, blir det ekstra viktig. Og det er uansett viktig for meg å sanke ATP-poeng.

Per nå ligger han på 10.-plassen i «racet» om å komme med i Torino. Der et lite stykke opp til polakken Hubert Hurkacz på 8.-plassen.

Spent på Warholm

Selv om Casper Ruud uteblir fra OL, kommer han til å få med seg det han kan av sommerlekene. Tidsforskjellen til Tokyo gjør det vrient, men tennisfantomet forteller at han vil holde seg oppdatert.

– Japan ligger sju timer foran Europa, og jeg må også prioritere mitt eget spill. Men jeg holder meg oppdatert så godt jeg kan, og jeg håper å få sett litt på TV også, sier han.

Det er kjent at Ruud er spesielt opptatt av golf, der blant andre Viktor Hovland deltar i Tokyo. Men han har også pekt ut et par andre OL-favoritter før lekene kommer ordentlig i gang.

– Jeg synes det er kult å følge med på (Karsten) Warholm, selvfølgelig, som er et stort gullhåp for Norge. Og sandvolleyballgutta, Mol og Sørum, synes jeg det er gøy å se på.

