STILLING: 0-1

KAMPSTART: 18.00 - nyeste oppdateringer kommer øverst.

47: Pause. Akkurat det er velfortjent.

45: Lagt til to minutter. Vålerenga greier ikke presse høyt når Aron ikke løper. Den pausa kan bli fin.

43: Aron Dønnum legger seg ned. Ser ut til å ha fått en i mellomgulvet eller noe.

40: På de siste fem minuttene har vi fått flere sjanser enn i halve sesongen.

39: Sandefjord på et skjeldent besøk oppe hos Kristoffer Klaesson. Og det blir til et kjempeskudd, som Vålerengas keeper såvidt får dytta uttafor.

38: Glimrende innlegg fra Lekven. Stokke prøver å nikke, men demper ballen på nesa og får den nesten ned i beina. Vakkert er det ikke. Men gøy!

38: Og ENDA en sjanse. Til Herolind Shala igjen. Skyter fra 16. Bra redning. Corner.

37: Og der skyter jaggu Matti en halvmeter utafor fra fjorten meter. Nå er Sandefjord i taua her.

35: Fram og tilbake. Vålerenga har ballen. Den går til høyre og venstre og havner til slutt hos Herolind Shala som får ballen på sju meter med ryggen mot mål. Han dribler en tre-fire mann og fyrer av Vålerngas første skudd på mål i kampen. Tror jeg i hvert fall. Vålerenga får corner, som blir stussa mot mål av Oldrup Jensen, men redda på strek av forsvarsspiller. Altså dette begynner å ta seg opp.

34: Vålerenga holder så mye på ballen at Sandefjord slår til icing. Synd den regelen ikke finnes i fotball.

32: Sandefjords to nølende forsvarsspillere stiller opp, og blir utropt til "Norges dårligste mur" fra tribunen. Men frisparket går rett i klypa på keeper likkavæl.

31: Aron Dønnum spiller fint til Magnus Takvam, som blir felt fire meter fra hjørnet av 16-meteren. Frispark i ålreit posisjon, som Herolind skal ta.

28 min: Ojsann, også Ivan Näsberg må bytte. Aner ikke hvorfor, men det er vel en skade. Inn kommer Johan Lædre Bjørdal. Men da har Vålerenga bytta ut halve forsvarsrekka før det har gått en halvtime.

26: Aron dribler de samme to Sandefjord-spillerne fire ganger etter hverandre. Og mens halve Intility brøler til han at han må gi fra seg ballen dribler han ferdig og sender et nesten helt perfekt innlegg til Benjamin Stokke. Som får en kjempesjanse han nesten når fram til på hodet. Avløses av bra overgang til Sandefjord, som heller ikke blir til noe.

24: Perfekt stikker fra Borchrgrevink til Shala (som lurer seg over til høyre i blant), og neeesten en stor sjanse. Blir til corner for Vålerenga, som ender i frispark mot Vålerenga. Det gjør vel omtrent 94 prosent av alle hjørnespark Vålerenga får.

22: Glimrende krossball fra Ivan til Aron. Sistnevnte tar den ned på brystet og dribler en Sandefjordspiller i samme bevegelse, i full fart mot linja. Så blir han stoppa. Vålerenga-supporterne roper på frispark, og beviser dermed at selv Vålerenga-supportere kan ta feil iblant.

21: Sandefjord-spiss på farlig raid mot Vålerengas mål. Men han gjorde det som på håndballspråket kalles en angrepsfeil, og feller en Vålerengaspiller mens han sjøl har ballen i beina. Imponerende! Men frispark til hjemmelaget.

18: Corner til Sandefjord. Bra slått, på en fot godt innafor 16. Men går ingen fornuftige steder. Sam Adekugbe blir skada i etterkant og må av banen. Bytter med Felix Horn Myhre.

17 min: Aron får en kilevink nede ved eget cornerflagg og begynner å hinke som en nittiåring. Vanligvis er det skuldra hans som er dårlig. Får håpe det er skuespill, ikke ekte plager.

15 min: Ålreit Vålerenga-angrep ender i dårlig innlegg fra Borchgrevink. Men på venstresida ser Herolind Shala ut til å være veldig pån i dag. Kanskje det er VING han egentlig er?

13 min: Vålerenga fortsetter å presse veldig høyt, nekter Sandefjord å ha ballen i laget. Funker ganske bra. Inntil det ikke gjør det.

10 min: MÅL! Borchgrevink mister ballen i angrep. Sandefjord tar en overgang. Vålerenga rygger, og setter ikke inn presset før på 18 meter. Da er det for seint, og et slags lobbete langskudd går over Klaesson og i mål for Sandefjord.

VIF-forsvaret var i hvert fall gode på avstandsreglene.

8 min: KJEMPESJANSE! Høyt press fra Vålerenga. Høyrekant Herolind Shala vinner ballen helt oppe ved Sandefjords dødlinje og får fri vei inn mot mål. Spiller til Benjamin Stokke på fire meter, som bommer på mål, og får så vondt i sjølbildet at han legger seg ned og faker en liten skade. Der skulle det stått 1-0. Neste gang passer kanskje Herolind til Aron, som sto upressa på bakstanga?

6 min: Aron og Borchgrevink kombinerer fint på høyrekanten, før Aron sender en dårlig pasning rett til motstanderne. Men de mislykkes med overgangen.

4 min: Sandefjord-spiller dribler seg inn i en mur av Vålerenga-spillere og finner ingen vei å gå, så han legger seg rett ned i stedet. Får frispark. Og det blir ganske farlig, før den går over mål. Bortelaget er fly forbanna fordi de ikke får corner.

1 min: Ivan Näsberg starter kampen med å vinne en hodeduell. Så fortsetter Aron med å drible av et par spillere. Og alt er som normalt.

18.00: Avspark! Mysteriet om hvem som skal spille lengst til venstre på midtbanen er avklart. Herolind Shala spiller kant. Matti er indreløper til venstre. Ellers er alt som normalt.

17.58: Dagens dommer: Rohit Saggi. Forrige gang han var på Intility viste han fram så mange feilaktige kort at dommeren sjøl fikk karantene. Får håpe han føler behov for å kompensere i dag.

17.54: Det nærmer seg nok nå. I hvert fall hører vi på den fæle Eliteseriehymnen mens alle klapper. I et ørlite håp om at spillerne snart skal komme ut på banen.

17.48: Molde slo forresten Odd 2-0 tidligere i dag. Så hvis Vålerenga vinner i dag er det mulig å snike seg inn bare ett enslig poeng bak det Grenlandsgreiene Dag-Eilev så klokt forlot i vinter.

17.41: Sandefjord stiller med en trener som er i full krig med sitt eget styre og en spillerstall som ingen har hørt om. Om det er en god eller dårlig ting for hjemmelaget, det veit man jo aldri.

17.40: For ordens skyld, Vålerenga stiller med følgende lag:

Kristoffer Klaesson i mål.

Christian Borchgreving, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg og Sam Adekugbe i forsvar.

Aron Dønnum, Magnus Lekven, Fredrik Oldrup Jensen, Matti Vilhjalmson og Herolin Shala på midten.

Oooog Benjamin Stokke i angrep.

17.35: Lagene varmer opp. Det blåser fælt og drypper litt fra taket på Intility, men neppe noe spillerne kommer til å ta seg spesielt nær av.

17.30: God ettermiddag og velkommen til Dagsavisens livedekning av eliteseriekampen mellom Vålerenga og Sandefjord, 22 august 2020.

Av Veldig Viktige Ting som må nevnes før kampen er i gang har vi følgende:

- Vålerengas lag i Toppserien knuste LSK (blant venner kalt Aurskog Høland) i toppoppgjøret i Lillestrømhallen eller hva det nå heter tidligere i dag. Dette er altså ikke noe småtteri. Vålerenga har liksom aldri greid å bli Norges heeeelt beste lag på damesida, og det er ikke noen tvil om at Lillestrømlingene har stått i veien. Jeg kan ikke huske sist Vålerenga slo dem, men ... det er ikke akkurat i det siste. Så nå er Enga på topp i Toppserien. På toppen av toppen, på en måte. Dæven. Det var fint. Skulle vært DER og liveblogga, vøtt. Menmen. Sånn blei det ikke denne gangen. Får ta det igjen.

Får vi se Aron og Matti i samme skåringsrus som Stefanovic og hvem hun nå klatrer opp på i kveld? Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

- På mannesida er det endringer i laget. Osame Sahraoui ble i går tatt ut til landslagsspill for U19, så da må Dag Eilev ha tenkt at det er best å dra unggutten ned på jorda, eller benken, igjen. Inn for Sahraoui kommer Benjamin Stokke fra start. Akkurat hva det betyr for taktikk og strategi veit jeg ikke. Hvem av Matti, Herolind og Lekven som skal spille venstreving? Ikke veit jeg! Men det blir nok gøy likkavæl.