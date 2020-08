Vålerenga og Hauketos supertalent Osame Sahraoui har tatt eliteserien med storm i år, og nå får han også prøve seg med det norske flagget på brystet, melder Fotball.no. U19-landslagssamlinga i Oslo i september blir Sahraouis første landslagssamling.

– Det kommer til å bli veldig morsomt og nytt samtidig, skriver Sahraoui i en SMS til Dagsavisen.

Men landskamp blir det ikke i første omgang. Egentlig skulle Norge spilt mot Danmark, som en del av oppkjøringa mot EM-kvalifisering i oktober. Men på grunn av koronatiltak er Danmark-kampene droppet. I stedet får våre beste unge menn spille mot Stabæk på Nadderud, og en kamp mot G18-landslaget.

– Jeg kjenner noen av gutta der fra før, men det blir vel bare å tilpasse seg både miljøet og systemet, så skal det bli bra, skriver han.

Har tatt nivået i eliteserien

Pål Arne «Paco» Johansen trener U19-laget, og kommenterer i saken på Fotballforbundets websider at han er glad for å ta ut Osame Sahraoui og Viking-spilleren Henrik Heggheim for første gang.

– De er to av mange unge spillere som virkelig har tatt nivået i Eliteserien i år, og som kommer til å komplementere en allerede sterk tropp, sier han til Fotball.no.

Blant spillerne Sahraoui får bryne seg med er Emil Konradsen Ceide i Rosenborg, Fredrik Oppegård i PSV Eindhoven, Thomas Rekdal i Mainz 05 og Joshua Kitalano i Odd.

Kan måtte velge mellom Norge og Marokko

I juli skreiv Dagsavisen en sak om Sahraouis vanskelige valg mellom det norske og det marokkanske landslaget. Han har nemlig allerede vært tatt ut for marokkanske U-landslag. Den gang sa han at onkel og tidligere VIF-spiller Mohammed Fellah ville være en støttespiller.

– Fellah måtte ta samme valg, ja. Så jeg kommer til å høre litt hva han tenker også. Jeg får mange råd fra ham, sa Sahraoui da.

Osame Sahraoui. Foto: Jørn H. Skjærpe

– Jeg aksepterer selvfølgelig et uttak fra Norge om det skulle komme. Jeg prøver meg gjerne for både Norge og Marokko, så får jeg ta det valget som det kommer, sa han.

Men et endelig valg trenger ikke norskmarokkaneren å ta før året han fyller 21, eller når han blir tatt ut til sin første A-landskamp.

Kamp lørdag

Lørdag møter Vålerenga Sandefjord hjemme på Valle. Hvis klubben fortsatt skal være med i medaljekampen, trenger de et godt resultat mot laget på 11. plass på tabellen. Særlig etter tapet mot Start i forrige serierunde.

Sahraoui ser ut til å være klar til dyst.

– Vi har stort fokus på å slå tilbake etter det skuffende nederlaget mot Start. Skal jo selvfølgelig prøve å dra av en mann eller to, men seier er det eneste som betyr noe fra den kampen, skriver Sahraoui.

For ordens skyld: Det fulgte en aldri så liten latter-emoji med den breiale meldinga fra driblefanten.

PS: Sahraoui er ikke den eneste elitespilleren på Vålerenga som er tatt ut for Norge i dag. Odin Thiago Holm og Brage Skaret er begge invitert til G18-samling.

