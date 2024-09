Kilde åpner opp om framtiden i ny podkast: – Vet ikke når jeg er tilbake

Kilde har den siste tiden vært taus rundt utsiktene til et skicomeback og framgangen han har i opptreningen etter den skremmende ulykken under utforrennet i Wengen sist vinter. Nå nærmer 2024/25-sesongen seg med stormskritt.

I en fersk episode av podkasten « Mensch Büchel» , der den tidligere toppalpinisten Marco Büchel snakker med utvalgte personer, gir Kilde et innblikk i tiden etter ulykken og egen situasjon. Episoden ble publisert fredag.

Den norske alpinstjernen får blant annet spørsmål om han er sikker på å komme tilbake i alpinbakken. Svaret kommer temmelig kontant:

– Ja. Jeg kommer tilbake. Det må jeg. Det er viktig for hodet mitt, men når? Det er vanskelig å si, svarer en ærlig Kilde.

Under praten med Büchel blir det også et tema at Kilde har begynt å studere for å få andre ting å tenke på.

– Jeg studerer fire timer hver dag. Jeg går på sterke medisiner, antibiotika, så jeg kan ikke trene så mye eller gjøre så mye, sier 32-åringen.

Mangler kraft og følelse

Kilde legger videre til at han må være forsiktig med skulderen med tanke på den gjenstridige infeksjonen som har plaget ham. Så sent som i slutten av forrige måned var han innlagt på sykehus.

Alpinstjernen er også klar på at situasjonen hans står i med treningsrestriksjoner og en forandret hverdag er tung.

– Det blir kjedelig. Og jeg må bare akseptere at ting er annerledes. Det går langsomt. Det er ikke lett, sier en ærlig Kilde.

Lommedalen-gutten pådro seg en alvorlig skade i skulderen, i tillegg til et dypt kutt i leggen, i møtet med sikkerhetsnettet i Wengen. Infeksjonen han har slitt med er knyttet til skulderen. Leggen, som måtte sys sammen igjen, er heller ikke hundre prosent ennå.

– Det eneste som nå mangler litt i leggen er kraft og følelse. Senen er ganske bra, men fortsatt litt svak, sier Kilde.

Han får tiden til å gå med studier, et åtte ukers kurs i regi av London School of Economics. Temaet er eiendomsøkonomi og finanser.

– Jeg googlet meg bare fram til kurset. Skole, eiendom, finanser, ler Kilde i podkasten.

Det mentale manglet

I samtalen med Büchel snakker også nordmannen åpenhjertig om opptakten til ulykken i Wengen. 32-åringen forteller at han føler at han mentalt ikke var helt på riktig sted sist vinter.

– Også før ulykken hadde jeg noen utfordringer mentalt. Jeg var ikke så motivert. Jeg hadde bak meg en sesong der alt hadde gått så bra, og jeg hadde vunnet åtte utforrenn. Jeg visste ikke lenger hva jeg skulle kjempe for. Det handlet også om risikoen i idretten vår. De var mange ting, sier Kilde om tankene han kjente på.

Han utdyper:

– Jeg var kanskje i mitt livs form med tanke skikjøring, og skiteknisk var alt supert. Men jeg vant ikke et eneste renn. Jeg tror det handlet om at min mentale styrke ikke var hundre prosent der. Så kom krasjen, og da ble alt enda verre. Da sa jeg at «dette var et tegn».

Etter en tid både på sykehus og hjemme med smerter, fikk stjernealpinisten samtidig et annet perspektiv på det hele.

– Det var en interessant tid. Det var fælt, men også fantastisk. Forstå meg riktig. Det var ikke bra, men det var øyeblikk der jeg bare virkelig kunne nyte å leve. Jeg kunne si «dette er det som er viktig», sier 32-åringen ærlig.

Han skryter av støtten han fikk fra familien og forloveden Mikaela Shiffrin da det stormet som verst.

