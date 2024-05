Skogstad får tillit som komitéleder i langrenn – går mot betydelig lønnskutt

Det melder NRK og Adresseavisen. Skogstad har hatt toppvervet siden 2012, og valgkomiteen ønsker at han fortsetter som komitéleder.

– Jeg er veldig glad for å være med videre. Jeg tror det er viktig at det er kontinuitet, sier Skogstad til NRK.

Han legger til at han er supermotivert, men understreker at en ny periode vil være hans siste.

Skogstad er blitt kritisert for å få et høyt honorar fra Norges Skiforbund. For halvannet år siden ble det økt fra 5G til 8G, men nå foreslår valgkomiteen å reversere endringen.

I så fall kuttes lønnen fra 948.960 til 593.199 kroner.

– Jeg forholder meg til det som blir besluttet. Jeg har aldri bedt dem om å høyne eller ta ned honoraret. Så håper jeg at det blir gjort en ordentlig gjennomgang på dette for forutsigbarhetens del for dem som kommer etter meg. Jeg tror det er viktig, sier Skogstad til Adressa.

Les også: Slik blir langrennskalenderen i VM-sesongen – 22 renn i Norge