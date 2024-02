Ski-VM i Trondheim garanterer like premiepenger til kvinner og menn

Det er VMs styreleder Åsne Havnelid som kommer med garantien overfor avisen.

– Selv om FIS ikke er villige til å gå så langt og dekke sin andel, så kommer vi til å gjøre det uansett. Vi har allerede hatt diskusjoner med Det internasjonale skiforbundet rundt dette, sier hun.

Havnelid anslår at det vil medføre en kostnad på flere millioner kroner for arrangøren dersom FIS ikke vil gå med på å utbetale like premiesummer.

– Det handler om flere millioner kroner. Det må vi være villige til å sette av. For dette er viktig, mener hun.

I langrenn har FIS allerede praktisert like pengepremier for kjønnene over lang tid, mens det er betydelige forskjeller i hopp og kombinert. I Planica-VM i fjor fikk mennene opptil sju ganger så mye i premiepenger som kvinnene i en hoppkonkurranse.

Tidligere hoppstjerne Maren Lundby gleder seg over nyheten.

– Helt nydelig. Det er slik det blir endring. Jeg er veldig glad for at VM i Trondheim går foran. Flere steder burde det ha vært et satt et slikt krav for å få mer likestilling i idretten, sier hun til VG.

