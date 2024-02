Russiske løpere er ikke velkomne i ski-VM i Trondheim

Dermed går Ranum imot linjen til Den internasjonale olympiske komité (IOC), som vil la russiske utøvere delta under nøytralt flagg dersom de oppfyller et sett kriterier.

– Russland er uønsket som deltakernasjon. Det er ubegripelig og feil at ett land skal ha utøvere ved fronten, mens det andre landet har dem i Granåsen. Derfor er min beskjed til russiske utøvere: Dere er ikke velkomne i Trondheim under VM, sier Trondheims ordfører til VG.

Ranum nevner både krigen i Ukraina, et manglende oppgjør med det statsorganiserte dopingregimet i Russland og rettssaken mot tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg når han argumenterer for utestengelse av russere.

– Selv om det skulle vise seg at det som har blitt kjent i den saken (mot Besseberg) ikke er rettslig straffbart, så er det etisk forkastelig. Her må idretten rydde i eget reir, sier Ranum.

Han erkjenner at det er Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) som bestemmer om russiske utøvere får delta i ski-VM, men påpeker:

– Vi kan være tydelige om våre forventninger og markere hva vi mener overfor FIS. Det handler om oss som kommune, sponsorene og billettkjøpere. Om ingen tar til orde for å rydde opp, så blir det heller ikke et press på FIS. Vi forventer at dette tas på alvor.

[ En idrett i Putins hender ]