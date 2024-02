Restart av sirkus Northug

38-åringens imponerende andreplass under norgescuprennet på 20 km søndag, gjorde at interessen rundt hans person eksploderte igjen.

Fem år etter at han la opp bekrefter landslagssjef Eirik Myhr Nossum at Petter Northug nå er inne i ligningen når det handler om uttak til verdenscuprenn og eventuelt VM neste år.

Vasaloppet viktigst

Men Petter Northug hadde ikke planlagt noe verdenscup i vinter. Det 90 km lange Vasaloppet 3. mars er sesongens store mål.

– Jeg kjenner at det begynner å riste i vulkanene rundt omkring. Jeg prøver å tone det ned, men jeg er klar over at søndagens resultat ikke hjelper. Det var som å hive bensin på bålet til Northug-fansen, sier Petter Northug til kanalen han selv jobber i, TV 2.

– Jeg får flere meldinger nå enn i de siste verdenscuprennene jeg gikk, sier han.

Han beskriver søndagens renn som galskap der publikum heiet han fram blant 250 løpere. Han ble slått bare av Kjelsås-løper David Thorvik.

Små sjanser til VM-start

Langrennseksperten i TV2, Petter Skinstad, blir veldig overrasket om Petter Northug er på startstreken i Trondheim om et år.

– Jeg tror man skal være realistiske og si at Petters VM-sjanser er små, sier også han til egen kanal.

Hans kollega i NRK, Torgeir Bjørn, tror derimot at Northug kan klare det hvis han går hundre prosent inn for det fra våren av og kroppen hans spiller på lag.

– Men han skal slå seg inn i verdens beste herrelandslag, sier han.

– Om Petter hadde vært svensk ville han hatt et veldig mye kortere vei til verdenscup og VM, sier Petter Skinstad, sønn av neste års VM-sjef, Åge Skinstad.

Utvidet kvote

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum vet også at veien er lang, men han velger aldri å avskrive Petter Northug.

– Jeg er mektig imponert. Klart han er aktuell for både femmila i verdenscupen i Holmenkollen i mars, men også VM i Trondheim neste år, sa Nossum til VG søndag ettermiddag.

Men femmil i Holmenkollen helgen etter Vasaloppet er neppe heller realistisk. Grunnen til at Northug kan være aktuell der er at den nasjonale kvoten er ganske stor. Men han må i så fall kvalifisere seg.

Og dagen før Vasaloppet er det 30km i Skandinavisk Cup i Hommelvik der vinneren får friplass til femmila. Men der akter ikke Northug å starte.

Til VM i skiskyting

– Jeg holder meg til planen. Løpene i helgen var den del av oppkjøringen til Vasaloppet, sier Northug, som vil fullføre sesongen i Ski Classics der hans eget renn, Janteloppet, er finale på Mosetertoppen i Hafjell i midten av april.

Våren 2024 vil han vurdere sesongen som var og hvordan kroppen hans fungerer inn mot 2025.

Men nå skal han først til Nove Mesto i Tsjekkia der VM i skiskyting begynner onsdag. Sammen med Ole Einar Bjørndalen og Tiril Eckhoff utgjør han TV2s ekspertkorps.

Der har han fått ordnet seg en stakemaskin på hotellet han kan trene på i tillegg til de turene han får gått i VM-løypene.

