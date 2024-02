Sensasjonen Petter Northug. Men VM blir det neppe

Du lar deg kanskje ikke blende av en annenplass i et særnorsk norgescuprenn på Nes, men ekspertisen var samstemt etter den klassiske 20 kilometeren som Petter Northug valgte å stake seg gjennom på blanke ski. Dette var 38-åringens andre ordentlige fartsrenn etter at han la opp for fem år siden. Det første var halve distansen lørdag der han endte på 35. plass.

I VGTVs studio satt VM-sjef Åge Skinstad og var mildt sjokkert. Landslagssjef Eirik Myhr Nossum sier til VG at han rett og slett åpner for verdenscupdeltakelse og VM neste år. Er det mulig?

I norgescupen på Nes var det 250 løpere på start. Dette er feltet som befinner seg rett bak tetsjiktet i verdens beste landslag, men her var deltakere som har pallplasseringer i verdenscupen denne og forrige sesong. Petter Northug slo dem. Den eneste som kom foran ham var Kjelsås stafettmester David Thorvik som slo Northug med 26 sekunder. – Jeg er mektig imponert, men jeg kunne jo ikke la meg slå av en mosjonist, sa Thorvik etter løpet.

Petter Northugs siste VM-løp: Han spurter ned alle på femmila i Falun i 2015. (Terje Pedersen/NTB)

Men Petter Northug anno 2024 er ingen mosjonist. Han trener mer enn de fleste innimellom alle sine kommersielle oppdrag og tv-jobb for TV2. Forrige helg gikk han det italienske turrennet Marcialonga, mens Vasaloppet første søndagen i mars er sesongens store mål. Søndag åpnet landslagssjef Nossum for at Petter Northug kan gå femmila i Holmenkollen også. Men den har ikke ligget inne i Northugs sesongplan. Alder er kanskje ingen hindring. Maurilio de Zolt var 44 år da han tok stafettgull på Lillehammer i 1994. Anders Aukland var 50 år da han la opp.

Da Northug annonserte comebackplanene i fjor høst ble han så ivrig at han pådro seg belastningsskader som fratok ham viktig trening i oktober og november. Derfor ble comebacket utsatt. Det er turrennserien Ski Classics for Team Janteloppet som har vært Petter Northugs fokus. Denne søndagen fikk han bekreftelsen på at den treningen han har lagt ned, har virket. Etter målgang lå han slik vi har sett ham utallige ganger etter sine beste løp: Liggende stille rett ut på ryggen i mange minutter etter målgang.

Å slå seg inn i et norsk VM-lag på en enkeltdistanse ser i dag temmelig umulig ut. Det vet Petter Northug alt om. Men hvis han skulle prøve det, og attpåtil klare det, ville det blitt en boost for VM i Trondheim. Og et eventyr av en oppreisning etter de problemene Petter Northug fikk etter at han la opp. Hans siste VM-løp glemmes ikke av noen av dem som så det: Femmilsgullet i Falun i 2015. Bekreftelsen på at det som så helt umulig ut, likevel var mulig. Under VM i Trondheim i 2025 er han 39 år.

VM-arrangøren venter fortsatt på Therese Johaugs comebackplaner som det har blitt stille rundt de siste månedene. Norsk kvinnelangrenn er nede i en bølgedal. Blant gutta har vi fortsatt verdens beste utøvere. Men hva hjelper det når denne sportens største plakatnavn rører på seg og attpåtil presterer? Nå vil alle skiinteresserte følge Petter Northugs stavtak i renn etter renn. Igjen. Vi tror ikke det ender med VM-løp, men det øker interessen for langrenn. På grunn av Mosvikas største sønn.

