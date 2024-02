Europas heftigste reisemål i 2024

Av Morten Abrahamsen/NTB

Listen til National Geographic Traveller inneholder 14 europeiske tips. Vi har bedt reisebloggerne Gjermund Glesnes og Odd Roar Lange plukke ut sine favoritter.

«Reisende som er på jakt etter noe litt annerledes til sitt neste europeiske eventyr, ser i stadig større grad mot Albania,» skriver National Geographic.

Magasinet anbefaler særlig alpelandskapet nordøst i landet, som har mye urørt natur. Gjermund Glesnes, som står bak reisebloggen Det vonde liv, er ikke uenig.

– Dra til Koman-sjøen, og ta en ferge for å se på landskapet. Det er kanskje litt rart for en nordmann å dra til en trang innsjø og se på natur som kan minne om det vi har hjemme, men dette er nok ikke det man forbinder med Albania. Det er veldig fint der, og et utmerket sted for fjellturer.

Glesnes bekrefter at dette på alle måter er et uberørt område, og forteller at man så sent som i 2009 oppdaget fire breer i området som ingen hadde kjent til.

Også Odd Roar Lange, som står bak reiselivsbloggen The Travel Inspector, mener at en reise til Albania – og ikke minst en fjelltur i De albanske alpene – er en god idé.

– På det høyeste er fjellene noen hundre meter over det vi finner i Norge. Oversatt til norsk er fjellområdets navn «De fordømte fjellene». Du finner koselige gjestehus og hoteller der. I tillegg vil jeg anbefale å leie en av de mange guidene når du skal på fjelltur, sier Lange.

Begge reisebloggerne trekker for øvrig fram at Albania er et billig land å feriere i.

– I tillegg er landet fortsatt litt bakpå når det gjelder turisme, dermed er det ikke så turistifisert, sier Lange.

Her har en av musikerne i den irske folkemusikkgruppa The Chieftains, Matt Molloy, en pub

Hvis man ønsker stor natur med mindre turister, anbefaler Odd Roar Lange Helgelandskysten framfor Lofoten. (Gorm Kallestad/NTB Tema)

Norsk favoritt

National Geographic har Nordland på listen. Ikke overraskende trekker magasinet fram de store naturopplevelsene fylket byr på. Midnattssol, nordlys og masse aktivitetsmuligheter er blant tingene magasinet nevner spesifikt.

– Har man ikke vært i Lofoten, så bør man jo dra dit! sier Lange.

Selv foretrekker den bereiste bloggeren en annen del av Nordland.

– Helgeland har vel så fine strekninger som Lofoten, og færre turister. Det gjør stemningen på Helgelandskysten hyggeligere og mer autentisk, mener Lange.

Whisky i Wales

«Skottland og Irland er kanskje whiskyens vugge, men Wales har også sin egen mange århundrer lange tradisjon, » skriver National Geographic.

– Ja, det er mange destillerier i Wales. Noen av dem er store og forholdsvis kjente, andre er små. Og er du ikke så glad i whisky, har Wales også veldig god musserende vin, tipser Lange.

Han forteller at jordsmonnet er likt det man finner i Champagne-området.

– Jeg har vært i Wales på en mat- og vintur, som var knallbra, forteller han.

I tillegg har landet store sletter, flotte klipper og strender.

I Wales finner man både god drikke og heftig natur. (zen_light/NTB Tema)

Irlands ville kystvei

«Wild Atlantic Way» svinger seg nær 260 mil langs vestkysten av Irland. National Geographic mener dette er en av de aller mest spennende kjørerutene i hele Europa.

– Jeg har ikke kjørt hele, den er griselang, sier Glesnes.

Han anbefaler uansett en stopp i Westport, som ligger litt nord for midten av ruta.

– Her har en av musikerne i den irske folkemusikkgruppa The Chieftains, Matt Molloy, en pub. Den heter enkelt og greit Matt Molloy's pub. Der er det skikkelig god stemning, med livemusikk hver dag. Bak baren står det en Grammy-pris som Molloy har vunnet. Kanskje du treffer på ham også?

Glesnes nevner også Spiddle, som ligger snaut ti mil sør for Westport.

– Jeg dro til Spiddle som en slags pilegrimsreise, fordi ett av favorittbandene mine, Waterboys, har en låt oppkalt etter stedet. Da jeg kom dit, var det helt tomt. Den eneste jeg møtte var en eldre fyr som sto på stranda og slo golfballer.

Gjermund Glesnes sier det er lurt å søke seg vekk fra de store turistmassene i Pompeii og utforske noen bakgater på egen hånd. (celiachen/NTB Tema)

Historiske Pompeii

Blant National Geographics anbefalinger er en tur Pompeii, den delvis utgravde byen som i år 79 ble begravet i vulkansk aske. Magasinet mener byen nå er et ekstra aktuelt besøksmål, ettersom det er satt opp et nytt direktetog fra Roma som tar under to timer.

– Her vil jeg si at området er verdt mer enn en dagstur, sier Glesnes.

Han anbefaler å følge en guidet tur i Pompeii.

Tidligere var interrail kun for ungdom, nå er det for alle

– Ikke ta en som varer altfor lenge. Det er veldig fint å gå for seg selv også, finne bakgatene, komme seg litt unna turistene. Byens historie er utrolig dramatisk, og det blir oppdaget og gravd fram nye ting hele tiden.

Glesnes anbefaler også at man utforsker nærliggende steder som Amalfikysten, Napoli og Capri.

– Men sjekk prisene før du setter deg ned på en kafé på Capri!

Gjermund Glesnes anbefaler å utforske områdene rundt Pompeii når man først er der - som Amalfikysten, Napoli og Capri. (NTB Tema)

Togreiser i Europa

På listen sin har ikke National Geographic bare konkrete steder, men også en anbefalt reisemåte i Europa – nemlig tog. Magasinet forteller at nattogene, som mange steder har vært borte siden 1960-tallet, nå er tilbake mellom flere av de europeiske storbyene. Noen av nattogene er luksuriøse, med en nostalgisk vinkling.

Lange anbefaler å bruke tog aktivt som hovedtransportmiddel rundt i Europa, både natt og dag.

– Tidligere var interrail kun for ungdom, nå er det for alle. 33 land er med på samarbeidet, sier han.

Lange foretrekker å unngå høyhastighetstogene. De regulære togene stopper litt oftere, og man opplever dermed mer.

– Husk plassbestilling! Noen av selskapene har kvoter på dette, så det er lurt å være tidlig ute, tipser han.

Ifølge Lange fungerer togferier aller best i Sentral-Europa.

– Lenger øst er det ikke fullt så strukturert som det nordmenn liker, påpeker han.

