Debutanten fra Telemark pekes ut som Tour-joker – innsatsen kan redde skisatsingen

Det er landslagstrener Eirik Myhr Nossum som kommer med spådommen.

– Jeg tror at jeg skal klare å bite godt fra meg opp den siste bakken, og så er det mer som avgjør som ski og dagsform og diverse. Jeg har aldri gjort noe lignende før, men har generelt følt meg bra i bakkene både her og tidligere i sesongen.

– Du føler deg ikke sliten og stiv?

– Nei, det føles bra. Jeg har ingen store vondter eller plager og føler meg omtrent like bra som om jeg ikke har gått noen skirenn i det hele tatt, sier Dønnestad til NTB etter fredagens treningsøkt på langrennsstadion i Lago di Tesero i Val di Fiemme.

Der gikk telemarkingen fra Skien rundt med selvtillit etter de fem første etappene av sesongens Tour de Ski.

Åpent

Han har ikke gått videre fra prologene i sprintene og ble nummer 33 på den første klassisketappen i Toblach, men en strålende klassisketappe i Davos første ham helt opp på 2.-plass i sammendraget med 1.39 minutter opp til ledende Harald Østberg Amundsen.

– Du sier at det trolig er lite å gjøre med Amundsen i teten, men at kampen om 2.-plassen er vidåpen.

– Det er to fellesstarter igjen, og jeg har sikret meg en god startposisjon. Jeg håper å være toneangivende og i front av feltet på begge etappene. Når man ligger der man gjør i sammendraget, så er målet helt klart en plass på pallen.

– Jeg hadde ikke troen etter den første klassisketappen, men jeg visste hvilket nivå jeg hadde inne før touren startet og at det var bra nok til å kjempe om en plass på pallen.

Penger

Dønnestad kommer til å tjene gode penger på touren. Kommer han på 2.-plass, venter det rundt 726.000 kroner i rene premiepenger utregnet etter dagens kurs.

En 3.-plass i sammendraget gir 486.000 kroner.

– Jeg kan tjene mer penger her enn under hele skikarrieren til sammen. Jeg har noen egne sponsorer, men det dekker ikke all kostnader. Hvis det blir noen premiepenger her, så redder det rett og slett videre satsing, sier skiensgutten som mesteparten av tiden bor i Oslo.

