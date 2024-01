Heidi Weng uenig i Tour de Ski-finalen: - Skjønner ikke hvilken plassering man får

Tour de Ski-konseptet startet i utgangspunktet med en jaktstart opp Alpe Cermis, men det er senere endret til fellesstart.

Weng hadde helst sett at de hadde holdt seg til originalen.

– Jeg skjønner konseptet fellesstart for jenter og gutter som kanskje ikke er så høyt oppe i sammendraget, men som er best opp bakken. For dem er det veldig positivt. Men for spenningens skyld synes jeg det er bedre med jaktstart. Da kan du jakte, og du unngår luregåing, sa Weng da hun møtte pressen etter fredagens rolige treningsøkt i overskyede Lago di Tesero.

Weng husker selv den gangen hun kom inn til 3.-plassen i sammendraget.

– Det året jeg ble nummer tre, visste jeg ikke engang at jeg ble nummer tre. Det fikk jeg først vite en to-tre minutter senere. Du vet ikke hvilken plassering du får når du kommer i mål. Det kan være litt forvirrende. Men det er som det er, og det er ikke det at jeg ikke liker fellesstart, sa Weng.

Palljag

Lørdag er det 15 kilometer fellesstart i klassisk stil i Val di Fiemme. Weng er plassert som nummer fire i sammendraget før etappen. Det er 57 sekunder opp til jevngamle Jessie Diggins i tet.

– Jeg håper på en bedre dag i morgen. Hvis jeg har dagen, og Jessie ikke har det, så kan jeg kanskje slå henne med 30 sekunder opp slalåmbakken.

Weng har vunnet Tour de Ski sammenlagt to ganger i 2016/2017 og 2017/2018. Uansett om hun ikke vinner denne gangen, har vi neppe sett 32-åringen for siste gang i Tour-sammenheng.

Akkurat nå har ikke Weng noen planer om å legge skiene på hylla. Men hun vet hva hun må forbedre. Under årets Tour har hun blitt slått ut i prologen i begge sprintene.

– Til neste år må jeg trene mer hurtighet og bli litt sterkere igjen. I år har jeg fått gjort grunntrening, og til neste år må jeg opp med sprintfarten igjen. Jeg har vært der oppe i sprint, men jeg har bare ikke trent på det i år. Det er blitt lite hurtighet, og i fjor ble det lite løping og lite rulleski i fjor på grunn av hjernerystelsen, sa Weng.

Ikke rask

Ifølge Weng selv er hun langt unna å være den perfekte sprinteren.

– Jeg er ikke rask av natur. Jeg er rask på et oppløp, men ikke startrask. Det må jeg jobbe med for å klare å vinne spurter igjen, for det er ikke mange jeg er redd for å møte på et oppløp. Men akkurat nå er jeg ikke sterk nok. Jeg har dessverre vært ute med en hodeskade og da har jeg ikke fått øvd på det, og det merkes. Og kanskje blir det enda verre på grunn av alderen. Ikke vet jeg.

Heidi Weng er sammen med Astrid Øyre Slind de norske jentene med sammenlagtmuligheter.

Totalt er det fem norske kvinneløpere på startstrek i avslutningshelgen av den 18. utgaven av sesongens utholdenhetsprøve for langrennsfolket.