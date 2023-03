VM-konger om den finske femmilstrusselen: – Dette han har ladet opp til

Da er det 50 kilometer klassisk fellesstart på programmet.

Der blir det ikke lett å hamle opp med den uttatte norske femmeren bestående av Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og den regjerende femmilsmesteren Emil Iversen.

Iivo Niskanen er kanskje den som kan klare det selv om han ikke har vist noe særlig takter før i sesongen. I VM har han hevet seg litt. Det ble en medioker 13.-plass i skiathlon sist helg, og så gikk han en bra etappe to for Finland i fredagens stafett. Der gikk han jevnt med Norges Pål.

– Jeg synes at han viser bedre takter i VM enn han har gjort tidligere i år, men så er det kanskje ikke det råeste vi har sett av Niskanen opp gjennom. Han driver til stadighet og avskriver seg selv, men jeg tror at han har fryktelig lyst til å gjøre et godt løp på femmila, sier Simen Hegstad Krüger til NTB.

Krüger fikk ikke plass på femmilslaget selv til tross for tre gull tidligere i mesterskapet.

[ Lyn-duoen Holund og Krüger vraket til VM-femmila – disse får sjansen ]

Ladet

Klassiskeksperten Niskanen har lagt alle eggene i kurven fram til søndagens femmil. Alt annet han har gjort så langt i år har vært rettet inn mot den.

Det er dette han har ladet opp til, og det er dette hans VM har handlet om. Det vi har sett av ham så langt har vært på veien til denne femmila. Jeg tipper at han har litt ekstra inne til denne dagen, sier Krüger.

Det er Johannes Høsflot Klæbo enig. Klæbo kan han ta sitt fjerde gull i årets mesterskapet på avslutningsøvelsen.

– Han så bra ut i dag og tok inn et sekund på Pål Golberg, og vi vet at Pål er i form. Det blir spennende på søndag, og jeg tenker at Niskanen er motivert han også, sier Klæbo til NTB.

[ Klæbo tangerte legenden Dæhlies VM-gullfangst ]

Sikker

Pål Golberg kan ta sitt tredje VM-gull i Planica om han tar femmila. Løperen fra Gol har gått fem av seks konkurranser i årets VM.

– Han er kanskje ikke i den rå formen som hadde gjennom fjoråret, men det er løyper her som passer ham bra. Jeg er helt sikker på at han er med helt til slutten på søndag, sier Golberg til NTB.

For Klæbo blir femmila spekket med følelser etter som han ble disket fra seieren på denne distansen i Oberstdorf-VM for to år siden.

– Det som skjedde for to år siden kommer aldri til å slippe helt, men jeg tror at sjansen for gull i år absolutt er der, sier Klæbo.

[ Slik blir avslutningshelgen i ski-VM i Planica ]