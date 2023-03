Klæbo tangerte legenden Dæhlies VM-gullfangst

Legenden Dæhlie endte sin karriere på ni VM-gull. Fire av dem kom i stafett. Klæbo står nå med tre stafett-triumfer.

Klæbo har i tillegg tre lagsprint-gull på sin svært innholdsrike merittliste. Trønderen mangler imidlertid et VM-gull i et distanserenn. Av dem tok Dæhlie fem.

Klæbo har fortsatt én mulighet igjen i Planica til å ta distansegullet han så gjerne ønsker seg. Den kommer på søndagens femmil.

Den trønderske skistjernen er for øvrig fortsatt et langt stykke bak Bjørn Dæhlie på statistikken over totalt antall VM-medaljer. Der står Dæhlie med 17 – ni gull, fem sølv og tre bronse. Klæbo har nå elleve fordelt på ni gull, én sølv og én bronse.

Petter Northug er nå den eneste løperen på herresiden i internasjonalt langrenn som har flere VM-gull enn Klæbo. Mosvika-løperen endte karrieren på 13 gull og totalt 16 medaljer.

På kvinnesiden er også Marit Bjørgen (18), Jelena Välbe (14), Therese Johaug (14) og Larisa Lazutina (11) foran Klæbo på VM-gulloversikten.

[ Gullrekken fortsetter for Norge som vant sin 12. strake VM-stafett i Planica ]