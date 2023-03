Gullrekken fortsetter for Norge som vant sin 12. strake VM-stafett i Planica

Stafettgullet er Norges 20. på herresiden i VM-sammenheng.

Norge vant med 46,9 sekunder ned til Finland på sølvplass, mens Tyskland tok bronsen. Sverige skuffet stort og endte på 6.-plass.

Seiersmarginen er den største siden VM i Trondheim i 1997. Da ble sølvvinner Finland slått med 2 minutter, 11 sekunder og 2 tideler.

Gullaget besto av Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo.

Suverene

Det norske laget har vunnet de tolv siste VM-stafettene. Sist det ikke ble norsk gull, var i østerrikske Ramsau i 1999. Da ble det hjemmeseier til Østerrike etter at Christian Hoffmann slo Thomas Alsgaard på ankeretappen.

Holund startet ballet for Norge og var klar på at han ikke ønsket noen gratispassasjerer med på sine 10 kilometer. Lyn-løperne satte et utrolig marsjtempo og fikk seg en luke allerede på den første runden.

– Jeg er lettet over å være ferdig. Jeg sov dårlig i natt og var spent før dagen i dag. Formen er veldig bra, og jeg hadde troen på at jeg skulle gjøre en bra etappe. Det er ekstra godt å kunne levere i dag, sa Holund til NRK.

Stor ledelse

Golberg vekslet med 25,2 sekunders ledelse ned til resten av hovedfeltet, som kom jagende bak med Iivo Niskanen i front. Finnen gikk inn mye underveis, men gikk på en liten smell og vekslet 24,1 sekunder etter Golberg.

– Jeg er godt fornøyd med disponeringen. Det vart tøft å gå, selv om det føltes kontrollert. Jeg var forberedt på at de skulle starte raskt bak, så det gikk greit, sa Golberg til rettighetshaveren.

Krüger økte både tempoet og avstanden ned til Finland på sine 10 kilometer. Til veksling sendte han Klæbo ut med vel et minutts ledelse.

Storeslem

Klæbo hadde dermed bare en parademarsj inn til Norges 12. strake stafettgull i VM.

Krüger tok sitt tredje gull i Planica-VM. Lyn-løperen innledet mesterskapet med seier både på skiathlon og 15-kilometeren i fri teknikk.

Klæbo står også med tre gull så langt. Han vant den individuelle sprinten og gikk også til topps på lagsprinten sammen med Golberg.

Søndag er det ventet at både Klæbo og Krüger får sjansen på femmila i klassisk stil.

