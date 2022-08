Totalforbud mot fluorsmurning utsatt i internasjonal skiidrett: – Riktig avgjørelse

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser om beslutningen i hver sin pressemelding torsdag.

Totalforbudet utsettes for å gi nødvendig tid til ytterligere å utvikle testmaskinen som skal avsløre eventuelt fluorjuks og prosedyrene rundt bruken av denne.

– Den prosessen tar veldig lang tid. Det har vært et veldig bra samarbeid med de andre nasjonene og IBU rundt dette. Det har vært gjennomført mange tester, og vi har god kontroll på dagens ståsted for prosessen. Det begynner å bli bra, men ikke bra nok, og vi rekker ikke få det bra nok før sesongen starter, sier den norske smøresjefen Tobias Dahl Fenre til NTB.

Han peker videre på at verdenssituasjonen også gir utfordringer med å skaffe til veie tilstrekkelig med utstyr.

Omfattende testing

Fenre er positiv til arbeidet som er lagt ned rundt implementering av totalforbudet i sommer.

– Vi har kommet et langt stykke på vei, men avgjørelsen om å utsette er riktig. Det er bred enighet i miljøet om at det er en riktig avgjørelse. Dette er altså ikke noe IBU har truet gjennom mot vår vilje, sier han til NTB.

IBU skriver at beslutningen om en utsettelse er tatt for å beskytte integriteten til konkurransene.

Omfattende utprøving av testapparatet Alpha II er gjort i løpet av sommeren og forrige sesong. Representanter for nasjonale forbund og Det internasjonale skiforbundet (FIS) har bidratt til arbeidet.

Apparatet ble blant annet testet og brukt under verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i vinter, og i juni ble det gjennomført storstilt fluortesting i østerrikske Ramsau av om lag 50 toppsmørere, deriblant norske. Utfallet av disse ble i etterkant omtalt som skuffende.

Fra svensk side ble det allerede da tatt til orde for å utsette det planlagte totalforbudet.

Betent tema

Fluorforbudet er et betent tema, men det er bred enighet i internasjonal langrenn og skiskyting om at miljøfarlig fluorsmurning ikke skal tillates. Utfordringen er å få et vanntett kontrollsystem på plass.

I juni uttrykte både skiskytternes smøresjef Fenre og hans kollega i langrennsleiren, Stein Olav Snesrud, overfor NTB bekymring rundt det å skulle håndheve et fullstendig fluorforbud kommende vinter.

Det ble blant annet pekt på at det kunne foreligge en fare for både falske positive og falske negative testsvar.

Foran forrige sesong ble det i langrenn og skiskyting inngått et kompromiss. Det innebar at man la ned totalforbud mot fluorsmurning med såkalt C8-teknologi, mens det ble åpnet for å benytte C6-smurning med mindre fluor i seg.

Bruk av C8-smurning blir også forbudt kommende sesong, og IBU opplyser at både nasjoner og selskaper som tilbyr skismurning vil måtte underskrive på at slik produkter ikke benyttes.

Stikkprøver vil bli tatt, melder det internasjonale forbundet.