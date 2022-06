Kunstløp får høyere aldersgrense på toppnivå etter OL-skandalen

Det internasjonale skøyteforbundet vedtok tirsdag den nye aldersgrensen på en kongress i thailandske Phuket. Den er hevet med to år.

– En historisk avgjørelse, sa ISU-president Jan Dijkema.

I alt 100 medlemsland stemte for forslaget, mens kun 16 var imot. Allerede i 2019 foreslo Norges Skøyteforbund å heve grensen til 17 år.

Den norske skøytepresidenten Mona Adolfsen er svært fornøyd etter tirsdagens votering.

– Dette er en milepæl for skøytesporten, som vil få store positive konsekvenser for vår sport i framtiden. NSF har jobbet med dette i over fem år, og er veldig glade for den massive støtten vi har fått fra de andre nasjonene, sier hun i en pressemelding.

[ Sjtsjerbakova vant kunstløp da Valijeva bukket under for presset ]

Positiv dopingprøve

Debatten om aldersgrensen i kunstløp ble i februar høyaktuell da nyheten sprakk om at stjerneskuddet Valijeva hadde avgitt en positiv dopingprøve.

Det skjedde tidlig i Beijing-lekene. Hun bedyret sin uskyld med å hevde at hun ved uhell hadde fått i seg farens hjertemedisin.

Prøven ble avlagt i forbindelse med det russiske mesterskapet i desember 2021, men det ble ikke kjent før underveis i OL.

[ Russisk tenåringssensasjon i dopingtrøbbel – medaljeutdeling i kunstløp utsatt ]

Gråt

Den daværende 15-åringen hadde i forkant hjulpet ROC (Russland olympiske komité) til gull i lagkonkurransen, men senere taklet hun ikke presset i kvinnens individuelle OL-konkurranse.

Der raste hun ut av medaljekampen som storfavoritt med to fall og mange feil.

At hun i det hele tatt fikk delta var omstridt. Idrettens voldgiftsrett kom til at Valijeva skulle få delta på tross av den positive prøven. Bildene av den gråtende russeren førte til krass kritikk av OL og kunstløpsporten.

[ Kjøll reagerer skarpt på Valijeva-avgjørelsen: – Undergraver fair play ]