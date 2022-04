Falla legger opp som langrennsløper: – Det er litt vemodig

Hun var i en årrekke en av verdens fremste sprintere. Falla har en medalje av hver valør fra OL, og har i tillegg fem VM-gull. Hun kan skilte med seks NM-gull i sprint.

– Det er litt vemodig, for langrenn har vært i livet mitt i så mange år, sier Falla til VG.

– Jeg hadde ikke lyst til å si det i sesong. Jeg ville ha ro. Nå er jeg sikker. Det er riktig å legge opp Jeg har fått være sammen med så flinke folk. Vi har hatt så godt samhold i laget. Vi fikk gode resultater. Men vi har hatt noen nedturer, men vi sto i de også.

Falla tok sin første individuelle verdenscupseier i slovenske Rogla i 2011. Derfra og ut hentet hun totalt 22 seire, som også inkluderer etappeseire i Tour de Ski og Ski Tour. Den siste kom på hjemmebane i Drammen i mars.

De siste sesongene har ikke gitt like mye suksess som de tidligere. Hun står med to verdenscupseire siden 22. februar 2020. Den siste ordinære verdenscupseieren kom i mars 2019.

Nå velger hun å avslutte karrieren foran den kommende sesongen. Under NM på Lygna tidligere i april erkjente hun overfor NTB at de dårlige periodene kommer fortere enn før, mens de gode periodene er kortere.

Norges Skiforbund jobber for tiden med å ansette to nye trenere for kvinnelandslaget. Falla har sagt at hun ville finne det vanskelig å gi seg om tidligere landslagsvenninne Marthe Kristoffersen ble hentet inn som ny trener.

– Hun er veldig flink, og jeg ser at hun har mange gode egenskaper som trener som jentene kan ha stor nytte av.

Dette er langrennsløperen Maiken Caspersen Falla:

* Alder: 31 (født 13. august 1990)

* Klubb: Strandbygda

* OL-medaljer: 3 (1-1-1)

* VM-medaljer: 10 (5-1-4)

* Verdenscupen: 22 enkeltseirer. Tre sammenlagttriumfer i sprintcupen (2015/16, 2016/17 og 2017/18)

* NM-medaljer: 13 (6-3-4)

* Aktuell: Har valgt å legge opp etter en omfattende karriere som startet i 2009.

