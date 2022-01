Svensk langrennsløper i OL-karantene – testet positivt i Beijing

Dermed ble han umiddelbart satt i karantene. Langrennstalentet hadde avgitt seks negative PCR-tester før avreise. Johansson satt på samme fly som torsdag tok av fra Gardermoen og sendte flere norske OL-utøvere til Kina.

– Det er en kjedelig nyhet for Leo og troppen. Ingen andre i langrennslandslaget testet positivt ved ankomst, sier Sveriges OL-sjef Peter Reinebo i en uttalelse.

Johansson ble nylig koronapositiv hjemme i Sverige. Det skjedde i forkant av en planlagt høydesamling i Nord-Italia. Han ble igjen og hadde ingen kontakt med andre løpere.

– Vårt medisinske team har vurdert det slik at hans positive tester er et resultat av hans tidligere smitte. Vi mener han ikke er smittsom i dagens situasjon, sier Reinebo.

Tøft

I Kina er kravet til CT-verdi strengere enn i Europa. Det kan forklare hvorfor Johansson slår ut positivt på tester i Beijing. CT-verdi er et mål på hvor mange sykluser man kjører i testen før man får et positivt resultat. Enkelt forklart vil det si at mye virus i prøven gir lav CT-verdi.

Johansson kan gå ut av karantene når han har avlevert to negative tester med 24 timers mellomrom.

– Det er så klart ikke en morsom situasjon, og vi støtter alle Leo i dette. Det er en tøff beskjed å få på sin første OL-dag, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström.

Nærkontakter

I tråd med OLs regelverk blir Marcus Grate og Calle Halfvarsson definert som nærkontakter. De satt i nærheten av Johansson på flyet.

– Marcus og Calle kan trene og konkurrere som vanlig i OL. Vi sørger for at alle som er nærkontakter, følger en særskilt protokoll, sier Reinebo.

OLs første langrennsøvelse er kvinnenes skiathlon 5. februar.

